Kaczyński uderza w inicjatywę Morawieckiego. "Trzeba wybrać"

Na konferencji prasowej dziennikarz Polsat News Marcin Fijołek zapytał Jarosława Kaczyńskiego o wnioski z wczorajszego prezydium Komitetu Politycznego PiS, dotyczące Stowarzyszenia Rozwój Plus utworzonego przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego.

Jarosław Kaczyński: Przypomina się statut, który tego zakazuje

- Otóż to jest decyzja stwierdzająca, że przypomina się statut, który wyraźnie zakazuje działalności w innych organizacjach politycznych, a w naszej ocenie to co zostało powołane, ta organizacja ma właśnie taki charakter, no już zaczyna budować struktury lokalne - powiedział prezes PiS.

ZOBACZ: Co zrobi prezes PiS ws. stowarzyszenia Morawieckiego? Ustalenia Polsat News

- Padały tego rodzaju stwierdzenia, że dla niektórych posłów jakby nie ma odpowiedniego terenu działania, odpowiednich instytucji do działania, więc stworzyliśmy je, zapowiedzieliśmy ich stworzenie. I to powinno wystarczyć - wyjaśnił prezes PiS.

Jarosław Kaczyński stwierdził, że statut partii jest równy dla wszystkich.

Jarosław Kaczyński: Dzielenie się nie prowadzi do takiej zmiany

Dodał, że formułę stowarzyszenia można zmienić, ale "jeżeli będą padały takie sformułowania, które padały niestety także z ust osób bardzo ważnych, że to jest pewna nowa propozycja dla pewnego typu elektoratu, no to to jest przedsięwzięcie partyjne w takim razie".

- No to trzeba wybrać. Jasno mówię, że dla ludzi, którzy by się w to angażowali, miejsc na naszych listach nie będzie. No i będą wyciągane także inne wnioski wynikające ze statutu związane z tego rodzaju aktywnością - wyjaśnił Kaczyński.

- Mam wielką nadzieję na to, że ci, którzy podjęli te działania zrozumieją, że działają na szkodę nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, (...) natomiast to jest na szkodę Polski, no bo dzisiaj mamy po prostu fatalną władzę w Polsce i na pewno trzeba ją zmienić, ale dzielenie się nie prowadzi do takiej zmiany - dodał.

ZOBACZ: Zaniepokojenie w PiS. "Wyborcy uważają takich polityków za zdrajców"

Prezes PiS dodał, że "chodzi o to, by to nie prowadziło do sytuacji, w której będziemy mieli do czynienia z pewnego rodzaju pasożytnictwem".

- To znaczy - przy pomocy instytucji i możliwości naszej partii będzie się tworzyło partię nową, która nie jest w tej chwili w żadnym razie potrzebna na polskiej scenie politycznej. Potrzebna jest jedność Prawa i Sprawiedliwości i szerzej - jedność prawicy - dodał.

Stowarzyszenia Rozwój Plus. Jaką decyzję podjął PiS?

W czwartek wieczorem rzecznik PiS poinformował, że spotkanie prezydium Komitetu Politycznego PiS było kontynuacją przerwanego spotkania z początku tygodnia. Wśród tematów wymieniał bieżące kwestie polityczne oraz wewnętrzne sprawy partii, w tym plany Mateusza Morawieckiego ws. jego Stowarzyszenia Rozwój Plus. Bochenek przekonywał, że rozmowa na temat stowarzyszenia odbyła się w „bardzo spokojnym tonie”. Jednocześnie dodał, że „działalność prowadzona przez członków PiS w ramach tego stowarzyszenia, jest działalnością sprzeczną ze statutem PiS”.

Pokłosiem tej dyskusji - jak relacjonował Bochenek - było podjęcie decyzji dotyczącej zalecenia prezesowi PiS utworzenia rady eksperckiej, która miałaby wspierać partię w przygotowaniach do kampanii parlamentarnej. Jednym z elementów decyzji było zwrócenie uwagi członkom ugrupowania na obowiązywanie art. 6 ust. 1 pkt. 3 statutu PiS zakazującego członkom partii udziału w innych organizacjach politycznych.

Dopytywany, czy takim działaniem jest udział w stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego, rzecznik PiS odparł, że stowarzyszenie jest sprzeczne ze statutem partii.

