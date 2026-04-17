Weto prezydenta ws. kryptowalut. Sejm zdecydował

Do odrzucenia prezydenckiego weta potrzeba było 3/5 głosów. Podczas piątkowego głosowania nie zebrano wymaganej liczby, zatem decyzja Karola Nawrockiego pozostała w mocy.

Za ponownym uchwaleniem ustawy o kryptowalutach głosowało 437 posłów. Za było 243 parlamentarzystów, przeciw 191, a trzy osoby wstrzymały się od głosu. Do przyjęcia ustawy potrzeba było 263 głosów.

- Chciałbym na samym początku szanowni państwo powiedzieć, żeby obniżyć tą temperaturę, która jest na tej sali, że weto należy rozumieć jako sprzeciw wobec wadliwego modelu regulacji, a nie wobec samej potrzeby regulacji rynku. Po drugie, ustawa zakwestionowana w tym kształcie nie gwarantowała szanowni państwo automatycznie silniejszej ochrony polskich konsumentów i państwo o tym doskonale wiecie. Po trzecie nadmierna restrykcyjność regulacji mogłaby prowadzić do przeniesienia działalności poza Polskę, a w konsekwencji do osłabienia realnej ochrony obywateli - mówił w Sejmie przed głosowaniem szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki.

Ustawa o kryptowalutach. Sejm odrzucił weto prezydenta

Przed głosowaniem na temat zawetowanej ustawy wypowiedział się również minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

- Zawetowana ustawa dawała Komisji Nadzoru Finansowego realne narzędzia by chronić Polaków, realne narzędzia, by chronić inwestorów. Wprowadzała najlepsze standardy, zwiększała przejrzystość rynku i zapobiegała nadużyciom. Ta ustawa nie była żadną nadregulacją. W tej ustawie państwo stanęło po stronie obywateli, stanęło w ich obronie, obronie przed oszustami i przed naciągaczami. O tym dziś przecież mówimy. Brak tej ustawy to eldorado dla oszustów i do tego eldorada dopuszcza pan prezydent - powiedział.

Wypowiedział się o tym również premier Donald Tusk. - W 2022 roku rozpoczęła się wielka kariera firmy Zondacrypto z nowym szefem. Wiecie za czyje pieniądze? Za pieniądze rosyjskiej mafii. I mówię o informacji, jaką dysponują nasze służby. U źródeł sukcesu finansowego tej stoją nie tylko rosyjskie pieniądze powiązane z tak zwaną bratwą, czyli grupą, jedną z najważniejszych grup mafijnych w Rosji, ale także ze służbami rosyjskimi. Problem polega na tym, że ta firma o takich źródłach stała się firmą, która sponsoruje wydarzenia polityczne i społeczne w Polsce i promuje bardzo konkretne siły polityczne - stwierdził szef rządu.

Według strony prezydenckiej przepisy są zbyt restrykcyjne, z kolei według koalicjantów brak ustawy tworzy luki prawne. Podczas czwartkowej debaty Zbigniew Bogucki twierdził, że zbyt surowe przepisy mogą spowodować, iż firmy z branży krypto przeniosą swoją działalność za granicę, co paradoksalnie pogorszy sytuację polskich klientów, gdyż nie będą oni chronieni przez polski nadzór.

- Chcę powiedzieć, że tracimy czas. Ustawa, która jutro będzie głosowana, była raz procedowana w trybie próby odrzucenia weta i wtedy Sejm nie był w stanie weta odrzucić. Ustawa trafiła do prezydenta w praktycznie niezmienionej wersji. Trudno to ocenić inaczej niż jako próbę zwarcia politycznego – powiedział Bogucki.

Prezydenckie weto do ustawy o kryptowalutach. Gorąca debata w Sejmie

Podkreślił, że weto dotyczy wadliwego modelu regulacji, a nie samej idei regulacji. Ocenił, że zawarta w ustawie nadmierna restrykcyjność mogłaby sprawić, że firmy wyniosłyby się z Polski, co zadziałałoby negatywnie na skuteczność ochrony klientów.

- Ochrona z ustawy dotyczyłaby klientów firm działających w Polsce i objętych polskim nadzorem, a nie zmieniałyby sytuacji firm, które są zarejestrowane za granicą. A firma, o której mowa, jest zarejestrowana za granicą – powiedział Bogucki.

Sławomir Nitras z Koalicji Obywatelskiej przypomniał, że minister Bogucki podczas debaty przy poprzednim wecie do regulacji dot. krypoaktywów zapowiedział, że "przyniesie nową ustawę". - Nie przyniósł pan tej ustawy, skłamał pan – powiedział poseł KO. Dodał, że weto prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów uniemożliwia ściganie firm, w których z rachunków klientów zniknęły ich aktywa.

Przemawiający w imieniu klubu PiS poseł Janusz Kowalski stwierdził, że brak ustawy o rynku krytoaktywów jest w interesie banków. Wskazał tutaj Commerzbank, który – jak powiedział – ma licencje MiCA w Niemczech i który jest właścicielem mBanku. - Dzisiaj zgłosiliśmy projekt ustawy, to jest projekt ustawy rządowej, z 10 poprawkami PiS i jedną Polski 2050. Możemy jutro przyjąć ustawę, która ureguluje kwestię kryptowalut w Polsce – podkreślił przedstawiciel PiS.

Z kolei posłanka Agnieszka Maria Kłopotek z PSL-TD, skrytykowała decyzję prezydenta Nawrockiego o wecie do ustawy dotyczącej rynku kryptoaktywów. Jej zdaniem argumentacja głowy państwa o nadmiernej regulacji sektora jest bezzasadna w obliczu ryzykownej natury transakcji cyfrowych. Kłopotek podkreśla, że brak nadzoru nad tym obszarem tworzy niebezpieczne luki prawne przypominające "dziki zachód". - Dlatego Polskie Stronnictwo Ludowe będzie głosowało za ponownym przyjęciem tego projektu ustawy - zapowiedziała.

Deklarację o głosowaniu za odrzuceniem weta prezydenta złożył też poseł Dariusz Wieczorek (Lewica) argumentując to koniecznością zwiększenia ochrony obywateli inwestujących w kryptowaluty. Wskazał, że państwo musi skutecznie przeciwdziałać oszustwom finansowym, które dotknęły już setki tysięcy Polaków tracących oszczędności na nieuregulowanym rynku.

