Według prognoz Eurostatu Unia Europejska osiągnie szczyt liczby populacji w 2029 r. - we Wspólnocie będzie wówczas żyć 453 mln osób. Następnie populacja będzie się stopniowo kruczyć, tak że do 2100 r. spadnie poniżej 400 mln.

ZOBACZ: Badali 20 tys. osób przez 19 lat. Najnowsze badania dotyczące demencji

Polska będzie należeć do najszybciej wyludniających się krajów UE i będzie jednym z trzech państw, w których populacja skurczy się o więcej niż 30 proc. Eurostat prognozuje, że do końca XXI w. Polaków będzie 25,6 mln.

Szybciej wyludniać będzie się tylko Litwa ze spadkiem liczby obywateli o 33,4 proc. i Łotwa, której populacja skurczy się 33,9 proc. Ogółem w ciągu najbliższych 74 lat Eurostat prognozuje spadek liczby Europejczyków z ponad 451 mln do 398 mln.

ZOBACZ: Małżeństwa jednopłciowe w Polsce. Czarzasty złożył obietnicę

Według prognozy w 2030 r. liczba Polaków spadnie poniżej 37 mln - do 36 mln 731 tys. W ciągu pięciu kolejnych lat stracimy kolejny milion, a w 2050 r. Eurostat prognozuje populacje Polski na 32,9 mln. Poniżej 30 mln liczba Polaków spadnie w 2070 r. (29,3 mln), a w 2100 r. ma wynieść 25 mln 655 tys. Cała tabela dostępna jest TUTAJ.

Spadek populacji oznaczać będzie także zmiany w piramidzie demograficznej. Mniej będzie dzieci i osób w wieku produkcyjnym, więcej seniorów.

"Przewiduje się, że w latach 2025-2100 odsetek dzieci, młodzieży i osób w wieku produkcyjnym w całej populacji UE spadnie. Odsetek dzieci i młodzieży (w wieku 0-19 lat) ma spaść z 20 proc. do 17 proc., a odsetek osób w wieku produkcyjnym (20-64 lata) ma spaść z 58 proc. do 50 proc. do 2100 roku" - podał Eurostat.

Według opracowania Parlamentu Europejskiego spadku ludności nie uda się bilansować migracją, co szczególnie odczuwalne będzie na terenach wiejskich, które w całej Europie wyludniają się szybciej niż miasta.

