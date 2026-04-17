Eksperci od dawna radzą, by unikać zbyt długiego pozostawania w pozycji siedzącej, nawet w pracy. Warto robić choćby krótkie przerwy, wstać od biurka i przejść się po biurze.

Jednak podobnie należy postępować w domu i każdym innym miejscu. A szczególnie niekorzystna jest pozycja siedząca połączona z bierną aktywnością umysłową, taką jak wpatrywanie się w ekran telewizji lub jedynie słuchanie muzyki.

Z badań przeprowadzonych przez międzynarodową grupę badaczy wynika, że takie postępowania zwiększa ryzyko demencji. Polegały one na przeanalizowaniu danych dotyczących 20 812 Szwedów w wieku 35-64 lat, zgromadzonych w ramach Swedish National March Cohort. Baza ta (kohorta) powstała w 1997 r. dla zbadania wpływu stylu życia na zdrowie i jest prowadzona przez Karolinska Institutet.

Przełomowe badania. Bierne oglądanie telewizji sprzyja demencji

Tym razem wykazano, że aktywność umysłowa jest równie ważna jak aktywność fizyczna. Osoby, które przebywały w pozycji siedzącej, lecz zamiast jedynie oglądać telewizję, choćby układały puzzle, czytały książki lub rozwiązywały zagadki, były mniej narażone na demencję.

Podobne efekty dawała praca umysłowa przy komputerze, polegająca na przykład na przetwarzaniu informacji.

Ustalono, że każda godzina aktywności umysłowej, nawet w pozycji siedzącej, zmniejszała ryzyko demencji o 7 proc., szczególnie wśród osób w wieku 50-64 lat. Jeszcze lepsze efekty dawało połączenie aktywności fizycznej z aktywnością umysłową - jedna godzina zmniejszała wtedy ryzyko demencji o 11 proc.

Sporadyczna bierność fizyczna i jednocześnie umysłowa nie ma aż tak istotnego znaczenia dla naszego zdrowia. Jednak, jeśli się utrzymuje ona regularnie przez dłuższy czas, miesiącami czy tym bardziej latami, negatywnie wpływa na mózg. Pogarsza zdolności umysłowe, takie jak zapamiętywanie oraz umiejętność logicznego myślenia.

