Izrael i Liban zgodziły się na 10-dniowe zawieszenie broni po atakach wywołanych wojną na Bliskim Wschodzie. Umowa weszła w życie w nocy z czwartku na piątek. Jej celem jest umożliwienie negocjacji pokojowych między krajami, wspieranych przez Stany Zjednoczone.

Zawieszenie broni między Izraelem a Libanem. Hezbollah czeka na sygnał

Libańska grupa terrorystyczna Hezbollah oświadczyła w piątek, że nie składa broni. "Bojownicy będą trzymać palec na spuście, ponieważ obawiają się zdrady wroga" - przekazano w komunikacie cytowanym przez AFP.

Członkowie ruchu wspierającego Iran poinformowali też, że przeprowadzili 2 184 operacje wojskowe przeciwko Izraelowi i jego siłom w Libanie. Jak dodano, umowa nie może przyzwalać Irańczykom na swobodne przemieszczanie się po libańskim terytorium, a obecność ich wojsk na terenie tego kraju daje ludziom "prawo do oporu".

Mimo wrogiego nastawienia Hezbollah wstrzymał ogień, gdy rozejm wszedł w życie.

Trump zadowolony z porozumienia. Co zawiera?

"Mam nadzieję, że Hezbollah będzie się dobrze zachowywał w tym ważnym okresie. To będzie dla nich wspaniały moment, jeśli tak się stanie. Koniec z zabijaniem. W końcu musi nastać pokój!" - napisał prezydent USA Donald Trump na platformie Truth Social, komentując czasowe wstrzymanie ataków na Liban.

Porozumienie zakłada, że Liban, przy wsparciu międzynarodowym, podejmie "znaczne kroki", aby nie dopuścić do ataków Hezbollahu na cele w Izraelu oraz inne grupy - podaje agencja Reutera.

Strony porozumienia uznają również, że krajowe siły ponoszą "wyłączną odpowiedzialność za suwerenność i obronę Libanu".

Ponadto stwierdzono, że "Izrael zachowa swoje prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w samoobronie, w dowolnym momencie, przed planowanymi, nadchodzącymi lub trwającymi atakami". Jednocześnie Izrael "nie przeprowadzi żadnych ofensywnych operacji wojskowych przeciwko libańskim celom, w tym cywilnym, wojskowym i innym państwowym, na terytorium Libanu - zarówno lądem, jak i morzem".

Okres zawieszenia broni może zostać wydłużony, jeśli "Liban skutecznie udowodni swoją zdolność do egzekwowania suwerenności". Jednakże stolica w Bejrucie od dawna bezskutecznie próbuje rozbroić Hezbollah, którego zdolności militarne przez pewien czas były większe niż potencjał formalnej armii libańskiej.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni