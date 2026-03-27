Libańska, podporządkowana Iranowi grupa paramilitarna Hezbollah przygotowała najpierw we wtorek, a później w czwartek kilka zasadzek na siły izraelskie w południowym Libanie, niszcząc w nich łącznie 18 izraelskich czołgów podstawowych Merkawa i dwa zdalnie sterowane buldożery D9.

Bliski Wschód. Wojna Izraela z Hezbollahem

W tym samym czasie artyleria tego proirańskiego ugrupowania zaatakowała również osiedla Beit Gilel, Nagariya i Shomera, gdzie znajdują się izraelskie centra dowodzenia odpowiedzialne za operacje bojowe w Libanie. Hezbollah ostrzelał też izraelskie wsparcie wysłane, aby ewakuować stamtąd rannych.

ZOBACZ: Izrael informuje o nowych atakach. Żołnierze w pobliżu granicy

Uzupełnieniem tych czwartkowych ataków na Izrael było wystrzelenie przez Iran ponad 60 rakiet na cele w Galilei na północy kraju.

Izrael stracił 18 czołgów. Największe straty od ponad 40 lat

Ostatnio tak poważne straty siły pancerne Izraela poniosły w latach 80. podczas pierwszego etapu wojny libańskiej, kiedy to Merkawy i starsze czołgi dostarczone przez USA starły się z nowo wprowadzonymi do służby w armii syryjskiej czołgami T-72.

Po tym, gdy siły izraelsko-amerykańskie rozpoczęły 28 lutego atak na Iran, Hezbollah otworzył drugi front przeciwko Izraelowi, na co ten odpowiedział wysłaniem wojsk na południe Libanu.

ZOBACZ: Izrael zaatakował w centrum Bejrutu. Blok mieszkalny w Bejrucie zrównany z ziemią

MilitaryWatchMagazine przypomniał, że czołgi Merkawa poniosły już wcześniej wiele strat podczas operacji armii izraelskiej przeciwko palestyńskim grupom paramilitarnym w Strefie Gazy od końca 2023 r., chociaż były to straty nieporównywalne z poniesionymi z lepiej uzbrojonym i wyszkolonym Hezbollahem.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni