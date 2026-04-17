Błyskawiczna reakcja po decyzji Iranu. Ropa najtańsza od tygodni
Ropa naftowa tanieje o ponad 10 proc. do poziomów najniższych od niemal pięciu tygodni. Spadki nastąpiły nieco ponad godzinę po tym, jak minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi ogłosił, że wszystkie statki handlowe mogą przepływać przez cieśninę Ormuz do końca obowiązywania rozejmu z USA i Izraelem.
Porozumienie weszło w życie 8 kwietnia i ma obowiązywać do środy. Cieśnina Ormuz jest kluczowym szlakiem morskim, którym wywożone są surowce z regionu Zatoki Perskiej.
W normalnych warunkach przez ten szlak przepływa 20 proc. zużywanej na świecie ropy i skroplonego gazu ziemnego (LNG).
Iran zdecydował ws. cieśniny Ormuz. Ropa tanieje o ponad 10 proc.
W piątek około godz. 16.00 ropa Brent taniała o 10,7 proc. do 89,3 dolarów za baryłkę a ropa WTI o 10,91 proc. do 84,3 dolarów.
Tymczasem złoto nieznacznie zyskuje bo o 1,85 proc. do 4875,93 dolarów za uncję trojańską (podstawowa jednostka masy stosowana w handlu metalami szlachetnymi), a srebro zyskuje 3,98 proc. do 82,40 dolarów za uncję trojańską.
Złoty po południu w piątek umacnia się wobec euro o 0,33 proc. do 4,23 zł, wobec dolara amerykańskiego o 0,73 proc. do 3,57 zł, a wobec franka szwajcarskiego o 0,24 proc. do 4,58 zł.
Maksymalne ceny paliw w Polsce. W weekend będzie taniej
Z opublikowanym w piątek w Monitorze Polskim obwieszczeniu Minister Energii wskazał, że od soboty do poniedziałku cena maksymalna litra benzyny silnikowej bezołowiowej 95 z uwzględnieniem VAT wyniesie 6,03 zł. Cena benzyny bezołowiowej 98 z VAT będzie nie większa niż 6,57 zł za litr, a cena maksymalna oleju napędowego wyniesie 7,07 zł za litr, z uwzględnieniem VAT.
Oznacza to, że w sobotę spadną ceny maksymalne benzyn i oleju napędowego. W piątek cena maksymalna dla benzyny silnikowej bezołowiowej 95 wynosi 6,04 zł. Cena benzyny bezołowiowej 98 z VAT nie może być większa niż 6,59 zł za litr, a cena maksymalna oleju napędowego wynosi 7,18 zł za litr, z uwzględnieniem VAT.
We wtorek 31 marca, czyli pierwszego dnia obowiązywania maksymalnych cen, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł.
Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.
Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.
Do 30 kwietnia obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona do 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.
Kluczowe znaczenie cieśniny Ormuz
Cieśnina Ormuz jest kluczowym szlakiem morskim, którym wywożone są surowce z regionu Zatoki Perskiej. W normalnych warunkach przez ten szlak przepływa 20 proc. zużywanej na świecie ropy i skroplonego gazu ziemnego (LNG).
Iran praktycznie zablokował cieśninę po ataku USA i Izraela 28 lutego, przepuszczając tylko wybrane statki. Blokada spowodowała wzrost cen ropy i gazu.
USA ogłosiły w poniedziałek blokadę irańskich portów, aby zmusić Iran do zniesienia restrykcji.
