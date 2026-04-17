Błyskawiczna reakcja po decyzji Iranu. Ropa najtańsza od tygodni

Porozumienie weszło w życie 8 kwietnia i ma obowiązywać do środy. Cieśnina Ormuz jest kluczowym szlakiem morskim, którym wywożone są surowce z regionu Zatoki Perskiej.

W normalnych warunkach przez ten szlak przepływa 20 proc. zużywanej na świecie ropy i skroplonego gazu ziemnego (LNG).

Iran zdecydował ws. cieśniny Ormuz. Ropa tanieje o ponad 10 proc.

W piątek około godz. 16.00 ropa Brent taniała o 10,7 proc. do 89,3 dolarów za baryłkę a ropa WTI o 10,91 proc. do 84,3 dolarów.

Tymczasem złoto nieznacznie zyskuje bo o 1,85 proc. do 4875,93 dolarów za uncję trojańską (podstawowa jednostka masy stosowana w handlu metalami szlachetnymi), a srebro zyskuje 3,98 proc. do 82,40 dolarów za uncję trojańską.

Złoty po południu w piątek umacnia się wobec euro o 0,33 proc. do 4,23 zł, wobec dolara amerykańskiego o 0,73 proc. do 3,57 zł, a wobec franka szwajcarskiego o 0,24 proc. do 4,58 zł.

Maksymalne ceny paliw w Polsce. W weekend będzie taniej

Z opublikowanym w piątek w Monitorze Polskim obwieszczeniu Minister Energii wskazał, że od soboty do poniedziałku cena maksymalna litra benzyny silnikowej bezołowiowej 95 z uwzględnieniem VAT wyniesie 6,03 zł. Cena benzyny bezołowiowej 98 z VAT będzie nie większa niż 6,57 zł za litr, a cena maksymalna oleju napędowego wyniesie 7,07 zł za litr, z uwzględnieniem VAT.

Oznacza to, że w sobotę spadną ceny maksymalne benzyn i oleju napędowego. W piątek cena maksymalna dla benzyny silnikowej bezołowiowej 95 wynosi 6,04 zł. Cena benzyny bezołowiowej 98 z VAT nie może być większa niż 6,59 zł za litr, a cena maksymalna oleju napędowego wynosi 7,18 zł za litr, z uwzględnieniem VAT.

We wtorek 31 marca, czyli pierwszego dnia obowiązywania maksymalnych cen, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł.

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Do 30 kwietnia obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona do 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

Kluczowe znaczenie cieśniny Ormuz

Iran praktycznie zablokował cieśninę po ataku USA i Izraela 28 lutego, przepuszczając tylko wybrane statki. Blokada spowodowała wzrost cen ropy i gazu.

USA ogłosiły w poniedziałek blokadę irańskich portów, aby zmusić Iran do zniesienia restrykcji.

