Cena paliwa w dół. Rząd ogłosił stawki na czwartek

Ministerstwo Energii opublikowało nowy komunikat w sprawie maksymalnej ceny paliwa. Resort poinformował, ile benzyna będzie kosztowała we czwartek - będzie nieco taniej. W związku z kryzysem na Bliskim Wschodzie ceny w każdy dzień roboczy ustala rząd.

Minister Energii określił maksymalne ceny paliw na czwartek. Z najnowszego komunikatu wynika, że litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,08 zł, benzyny 98 - 6,61 zł, a oleju napędowego - 7,23 zł.

 

Maksymalne ceny na środę - zgodnie z wtorkowym obwieszczeniem - były ustalone na: litr benzyny 95 nie więcej niż 6,16 zł, benzyny 98 - 6,70 zł, a oleju napędowego - 7,41 zł.

 

Następne obwieszczenie Ministra Energii ws. cen paliw zostanie opublikowane w czwartek i określi ceny paliw na piątek.

Wcześniej rząd zapowiedział, że niższa akcyza na benzynę i olej napędowy będzie obowiązywać do końca kwietnia. "Przedłużenie zostało dokonane w związku z utrzymującą się niestabilną sytuacją na rynkach paliw, spowodowaną konfliktem na Bliskim Wschodzie" - przekazano. 

 

Obniżka akcyzy to element pakietu "Ceny Paliwa Niżej" (CPN). Rząd wprowadził te przepisy pod koniec marca. Pakiet obejmuje również obniżkę podatku VAT na paliwa z 23 proc do 8 proc. Wprowadza ceny maksymalne benzyny i diesla, ogłaszane w dni robocze przez ministra energii.

 

ZOBACZ: Niższe ceny paliw zostaną z nami dłużej. Ministerstwo podało datę

 

Koszt obniżki VAT na paliwa dla budżetu państwa to ok. 930 mln zł, a obniżki akcyzy to ok. 750 mln zł - podano także. Wyliczenia dotyczą obniżek w okresie 30 marca - 30 kwietnia br.

 

"Rząd zakłada, że rozwiązania te mają charakter czasowy" - podkreślono w komunikacie.

 

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT

 

WIDEO: Osobista odpowiedzialność menedżerów za cyberbezpieczeństwo. Nowe przepisy
