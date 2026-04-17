Akcja służb przy szkole podstawowej w Małopolsce. Ewakuowano ponad 300 osób
Łącznie 321 osób, w tym 288 uczniów musiało zostać ewakuowanych ze szkoły podstawowej w miejscowości Głogoczów (pow. myślenicki). Powodem akcji było uszkodzenie infrastruktury gazowniczej biegnącej w pobliżu placówki. Nikomu nic się nie stało.
Jak przekazał polsatnews.pl kapitan Hubert Ciepły zgłoszenie do straży pożarnej wpłynęło o godzinie 11:44. Podczas prac ziemnych, prawdopodobnie wiertnicą, uszkodzony został gazociąg, który biegnie obok szkoły podstawowej.
Jeszcze przed przybyciem na miejsce służb, ze szkoły ewakuowanych zostało 288 uczniów oraz 33 pracowników placówki.
Na miejscu pracuje pogotowie gazowe, jak również trzy zastępy straży pożarnej, która w miejscu uszkodzenia rozłożyła kurtyny wodne mające zabezpieczyć teren w razie niebezpieczeństwa.
Uczniowie są sukcesywnie odbierani ze szkoły przez rodziców. Nie ma informacji o poszkodowanych ani o konieczności hospitalizacji, a koszt uszkodzeń nie jest jeszcze znany. Okoliczności zdarzenia będzie wyjaśniać policja.
