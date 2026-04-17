Jak przekazał polsatnews.pl kapitan Hubert Ciepły zgłoszenie do straży pożarnej wpłynęło o godzinie 11:44. Podczas prac ziemnych, prawdopodobnie wiertnicą, uszkodzony został gazociąg, który biegnie obok szkoły podstawowej.

Jeszcze przed przybyciem na miejsce służb, ze szkoły ewakuowanych zostało 288 uczniów oraz 33 pracowników placówki.

Głogoczów. Szkoła podstawowa ewakuowana

Na miejscu pracuje pogotowie gazowe, jak również trzy zastępy straży pożarnej, która w miejscu uszkodzenia rozłożyła kurtyny wodne mające zabezpieczyć teren w razie niebezpieczeństwa.

Uczniowie są sukcesywnie odbierani ze szkoły przez rodziców. Nie ma informacji o poszkodowanych ani o konieczności hospitalizacji, a koszt uszkodzeń nie jest jeszcze znany. Okoliczności zdarzenia będzie wyjaśniać policja.

