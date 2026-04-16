Autobus stanął w płomieniach. Akcja straży pożarnej w Warszawie

Polska

W Warszawie na rogu ul. Kadetów i Poprawnej na Wawrze rano w czwartek doszło do pożaru miejskiego autobusu. - Wszyscy pasażerowie i kierowca bezpiecznie ewakuowali się z pojazdu - przekazała lokalna straż pożarna. - Na miejscu pracują trzy zastępy strażaków. Pożar został już ugaszony - dodał Zagdański.

Strażacy gaszą płonący autobus, z pojazdu wydobywa się gęsty dym.
Trwa akcja gaśnicza po pożarze autobusu

- W czwartek rano o godzinie 7 rano w autobusie linii 213 doszło do pożaru - powiedział polsatnews.pl kpt. Łukasz Zagdański z zespołu prasowego Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy. Jak dodał, w pojeździe przebywało wówczas łącznie z kierowcą siedem osób.

 

Strażak przekazał, że nikt nie doznał obrażeń. - Wszyscy bezpiecznie ewakuowali się z autobusu - zaznaczył.

Jak zaznaczył, ogień pojawił się w komorze silnika. - Na miejscu pracują trzy zastępy strażaków. Pożar został już ugaszony - dodał Zagdański.

 

Z kolei Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji w rozmowie z Interią przekazał, że ogień z nieznanych przyczyn pojawił się w tylnej części pojazdu, po stronie komory silnika.

 

Funkcjonariusze pracują nad zabezpieczeniem miejsca zdarzenia.

 

Michał Blus / polsatnews.pl
