- W czwartek rano o godzinie 7 rano w autobusie linii 213 doszło do pożaru - powiedział polsatnews.pl kpt. Łukasz Zagdański z zespołu prasowego Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy. Jak dodał, w pojeździe przebywało wówczas łącznie z kierowcą siedem osób.

Strażak przekazał, że nikt nie doznał obrażeń. - Wszyscy bezpiecznie ewakuowali się z autobusu - zaznaczył.

Warszawa. Autobus stanął w płomieniach. Akcja straży pożarnej

Jak zaznaczył, ogień pojawił się w komorze silnika. - Na miejscu pracują trzy zastępy strażaków. Pożar został już ugaszony - dodał Zagdański.

Z kolei Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji w rozmowie z Interią przekazał, że ogień z nieznanych przyczyn pojawił się w tylnej części pojazdu, po stronie komory silnika.

Funkcjonariusze pracują nad zabezpieczeniem miejsca zdarzenia.

