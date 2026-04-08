Pożar hali hurtowni spożywczej w województwie mazowieckim. Trwa akcja strażaków

Polska

Płonie hala hurtowni spożywczej w miejscowości Cząstków Mazowiecki. - Z pożarem walczy 21 zastępów straży pożarnej. Sytuacja nie jest opanowana - przekazał rzecznik prasowy lokalnej straży pożarnej Paweł Plagowski. Jak dodał, w pożarze nikt nie ucierpiał. - Osoby, które tam pracowały ewakuowały się we własnym zakresie - zaznaczył strażak.

Pożar hali magazynowej z widocznym dymem i płomieniami, na miejscu pracują strażacy w hełmach i kamizelkach.
OSP Pomiechówek
Strażacy walczą z pożarem w hali Kuchni Świata w miejscowości Cząstków Mazowiecki, przy trasie S7. Na miejscu pojawiły się zastępy straży pożarnej, które prowadzą działania gaśnicze i ratunkowe - przekazał portal Wirtualny Nowy Dwór.

 

- Pożar jest w tej chwili mocno rozwinięty. Prowadzone są działania. Pali się znaczna część jednego z obiektów, mowa o hurtowni spożywczej. To budynek, w którym znajduje się duża ilość palet - powiedział oficer prasowy Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Mazowieckim Paweł Plagowski.

Jak dodał rzecznik, w wyniku pożaru spaliło się pięć samochodów. - W pożarze nikt nie ucierpiał. Osoby, które tam pracowały ewakuowały się we własnym zakresie - zaznaczył strażak.

 

ZOBACZ: Duży pożar na Mazowszu. Walka z ogniem trwa już kilka godzin

 

- W tym momencie pożar nie jest opanowany. W akcji uczestniczy 21 zastępów straży pożarnej, do gaszenia zadysponowano jednostki z powiatu nowodworskiego, m.in. z gminy Czosnów, JRG z Nowego Dworu Mazowieckiego, ale też z innych części powiatu - podkreślił oficer prasowy.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Gorący spór w "Debacie Gozdyry". "Może powinien pomóc żonie w pieczeniu mazurków"
Michał Blus / polsatnews.pl
Czytaj więcej
AKCJA RATOWNICZAHALAHURTOWNIAŁOMNAMAZOWIECKIENOWY DWÓR MAZOWIECKIPOLSKAPOŻARSTRAŻ POŻARNA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 