Strażacy walczą z pożarem w hali Kuchni Świata w miejscowości Cząstków Mazowiecki, przy trasie S7. Na miejscu pojawiły się zastępy straży pożarnej, które prowadzą działania gaśnicze i ratunkowe - przekazał portal Wirtualny Nowy Dwór.

- Pożar jest w tej chwili mocno rozwinięty. Prowadzone są działania. Pali się znaczna część jednego z obiektów, mowa o hurtowni spożywczej. To budynek, w którym znajduje się duża ilość palet - powiedział oficer prasowy Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Mazowieckim Paweł Plagowski.

Cząstków Mazowiecki. Pożar hali hurtowni spożywczej. Trwa akcja gaśnicza

Jak dodał rzecznik, w wyniku pożaru spaliło się pięć samochodów. - W pożarze nikt nie ucierpiał. Osoby, które tam pracowały ewakuowały się we własnym zakresie - zaznaczył strażak.

- W tym momencie pożar nie jest opanowany. W akcji uczestniczy 21 zastępów straży pożarnej, do gaszenia zadysponowano jednostki z powiatu nowodworskiego, m.in. z gminy Czosnów, JRG z Nowego Dworu Mazowieckiego, ale też z innych części powiatu - podkreślił oficer prasowy.

