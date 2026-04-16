Seniorzy mają powody do radości. Kwota 14. emerytury będzie zdecydowanie wyższa

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne trafi do uprawnionych automatycznie, bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków. Jego wysokość uzależniona jest od kwoty pobieranej emerytury lub renty oraz od spełnienia kryterium dochodowego.

Pełna wypłata czy pomniejszona? Zasada "złotówka za złotówkę"

W 2026 roku czternasta emerytura wyniesie maksymalnie 1 978,49 zł brutto, czyli blisko 100 zł więcej niż rok wcześniej (1878,91 zł brutto). Dokładna kwota netto zależy od indywidualnej sytuacji podatkowej każdego świadczeniobiorcy.

ZOBACZ: Fala donosów do skarbówki. 70 proc. zgłoszeń ma jeden powód

Pełną wypłatę otrzymają wyłącznie osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2 900 zł brutto. Powyżej tej granicy każda nadprogramowa złotówka pomniejsza świadczenie o tę samą wartość, zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę".

Ponieważ próg ten od lat pozostaje niezmieniony, a emerytury rokrocznie rosną, grono odbiorców pełnej kwoty systematycznie się kurczy. Dla przykładu, emeryt pobierający 3 100 zł brutto miesięcznie przekroczy próg o 200 zł i o tyle samo zostanie pomniejszona jego "czternastka". Osoby z emeryturą powyżej ok. 4 830 zł brutto nie dostaną nic.

- ZUS nie przyzna czternastki, jeśli okaże się ona niższa niż 50 zł brutto - wyjaśnia ZUS.

Świadczenie zostało wprowadzone w 2021 roku jako jednorazowa pomoc finansowa. Początkowo jego wypłata zależała od corocznej decyzji rządu. Od 2023 roku "czternastka" ma już stały charakter, jej wypłata jest zagwarantowana ustawowo. W 2025 roku trafiła do ok. 6,5 mln osób.

Kiedy wypłata "czternastki" w 2026 roku?

Na podstawie dotychczasowej praktyki przewiduje się wypłatę we wrześniu, razem z regularną emeryturą lub rentą, w standardowych terminach: 1., 5., 6., 10., 15., 20. albo 25. dnia miesiąca. Wypłat dokonają również KRUS oraz instytucje obsługujące emerytury służb mundurowych.

Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że na oficjalny harmonogram trzeba będzie jeszcze poczekać. Prawdopodobnie zostanie ogłoszony w drugiej połowie roku.

A co z dokumentami? Emeryci i renciści nie muszą podejmować żadnych kroków. ZUS, KRUS i pozostałe uprawnione instytucje zlecą wypłatę świadczenia automatycznie, z urzędu.

ZOBACZ: Rocznik 1926 otrzyma "niespodziankę" od ZUS. Prawie 7000 zł dla uprawnionych seniorów

Wyjątek stanowią osoby z zawieszonym prawem do świadczenia np. z powodu przekroczenia limitu dorabiania, a także ci, którzy uzyskają prawo do świadczenia po 31 sierpnia 2026 roku - oni nie otrzymają wcale "czternastki".

"Czternastka" wyższa niż minimalna emerytura?

To możliwe. Jak podaje Infor.pl, ustawa pozostawia Radzie Ministrów możliwość podwyższenia 14. emerytury ponad kwotę minimalnej emerytury. Rząd ma na tę decyzję czas do 31 października 2026 roku. Nie jest więc wykluczone, że uprawnieni mogą dostać więcej niż 1 978,49 zł brutto.

ZOBACZ: Niespodzianka dla seniorów. Marcowa waloryzacja wpłynęła na jeden z limitów renty wdowiej

"[...] Ustawodawca przewidział, iż biorąc pod uwagę aktualną sytuację społeczno-gospodarczą oraz stan finansów publicznych – Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, kwotę wyższą niż kwota najniższej emerytury, stosowaną do ustalenia wysokości dodatkowego świadczenia" - wyjaśnia serwis.

Natomiast na ten moment nie ma żadnych informacji, aby rządzący prowadzili w tym zakresie prace legislacyjne.

red. / polsatnews.pl