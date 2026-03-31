Świadczenie honorowe przysługuje niezależnie od emerytury czy renty osobie, która ukończyła 100 lat. W 2026 roku do grona uprawnionych dołączą seniorzy urodzeni w 1926 roku. Wcześniej świadczenie przyznawano w stałej wysokości. W 2025 r. weszły w życie nowe przepisy i dodatek dla stulatków jest już waloryzowany, na tych samych zasadach co "zwykłe" renty i emerytury.

Świadczenie honorowe. Kwota wynosi prawie 7 tys. zł

Oznacza to, że od 1 marca 2026 roku świadczenie wzrosło o 5,3 proc. z 6589,67 zł do 6938,92 zł brutto. Jeszcze trzy lata temu jego wysokość wynosiła nieco ponad 5500 zł.

Liczba beneficjentów jest całkiem spora. Z danych, które Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał PAP, wynika, że w grudniu 2025 r. było ich już 4057.

Najwięcej (693) było ich na Mazowszu. Województwo śląskie zamieszkiwało 422 odbierających przelewy, a dolnośląskie - 385. Z kolei Podlasie (109), Lubuskie (84) i Opolszczyzna (76) cechowały się najmniejszą w skali kraju liczbą świadczeniobiorców.

Lawinowy wzrost liczby stulatków w Polsce

Jak podaje money.pl najwięcej osób pobierających świadczenie honorowe miało 100 lat - 1745 osób oraz 101 lat -1068 osób.

Liczby pokazują, że Polacy żyją coraz dłużej, co zauważa sam ZUS:

"Wypłacamy świadczenie honorowe dla ponad 3,8 tys. osób. Otrzymuje je obecnie prawie dwa razy więcej osób niż pod koniec 2018 r., kiedy świadczenie pobierało 1,9 tys. seniorów"

Świadczenie honorowe. Kto musi złożyć wniosek?

Warto pamiętać o zasadach przyznawania tego świadczenia. Środki są przyznawane z urzędu stulatkom, którzy mają prawo do podstawowych świadczeń, takich jak emerytury, renty czy sędziowskie uposażenie.

Jeśli jednak dana osoba nie ma prawa do takich comiesięcznych świadczeń, konieczne jest złożenie wniosku. Może to zrobić sam zainteresowany, jego pełnomocnik lub przedstawiciel ustawowy.

Świadczenie honorowe przysługuje osobom posiadającym polskie obywatelstwo. Jest przyznawane od miesiąca, w którym złożono wniosek, jednak nie wcześniej niż od miesiąca ukończenia 100 lat.

