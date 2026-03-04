Renta wdowia jest wsparciem dla osób starszych, które po śmierci małżonka odczuły znaczne pogorszenie sytuacji finansowej. Nowe świadczenie ma na celu poprawić ich bezpieczeństwo materialne i ułatwić codzienne funkcjonowanie.

Mechanizm renty wdowiej. Nadchodzą ważne zmiany w 2027 roku

Renta wdowia daje możliwość jednoczesnego pobierania dwóch świadczeń:

własnej emerytury (lub renty)

renty rodzinnej przysługującej po zmarłym małżonku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami jedno świadczenie wypłacane jest w całości, natomiast drugie tylko w części. Senior może zdecydować, które świadczenie będzie pobierane w pełnej wysokości (a tym samym korzystniejsze finansowo). W praktyce możliwe są dwa warianty:

100 proc. własnego świadczenia i 15 proc. renty rodzinnej

100 proc. renty rodzinnej oraz 15 proc. własnego świadczenia.

Do końca 2026 roku dodatek ten będzie wynosił 15 proc. drugiego świadczenia. Oznacza to, że senior może otrzymywać pełną emeryturę i dodatkowo część renty rodzinnej albo odwrotnie - pobierać w całości rentę po zmarłym małżonku i jednocześnie niewielką część własnej emerytury.

W kolejnych latach planowana jest zmiana przepisów. Od 2027 roku udział drugiego świadczenia ma wzrosnąć do 25 proc. Oznacza to, że seniorzy otrzymają jeszcze większe wypłaty.

Kto może liczyć na rentę wdowią?

ZUS podkreśla, że możliwość łączenia świadczeń przysługuje tylko osobom spełniającym określone warunki. Aby skorzystać z renty wdowiej, trzeba:

mieć co najmniej 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna)

pozostawać we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci współmałżonka

uzyskać prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż w wieku 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna)

Co więcej, nie można być w nowym związku małżeńskim. "Prawo do wypłaty świadczeń łącznie z rentą rodzinną ustaje, jeśli zawrzesz nowy związek małżeński" - zaznacza instytucja w swoim komunikacie z 2024 roku.

Jak złożyć wniosek o rentę wdowią? To proste

Uzyskanie świadczenia wymaga złożenia wniosku w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Do dokumentów trzeba dołączyć m.in. akt zgonu małżonka oraz potwierdzenie prawa do renty rodzinnej i własnego świadczenia emerytalnego.

Wniosek można przekazać na kilka sposobów:

osobiście w placówce ZUS

wysyłając dokumenty pocztą

elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS)

Po analizie dokumentów Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje decyzję dotyczącą przyznania świadczenia oraz jego wysokości.

Maksymalna kwota renty wdowiej w 2026 roku

Kwota renty wdowiej ustalana jest indywidualnie i zależy przede wszystkim od wysokości obu świadczeń. Obowiązuje jednak górny limit wypłat.

Zgodnie z przepisami suma świadczeń wypłacanych w ramach renty wdowiej nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury.

Po marcowej waloryzacji w 2026 roku minimalna emerytura wzrosła, co podniosło także maksymalny próg świadczenia. "W tym roku waloryzacja jest procentowa, a wysokość rent i emerytur wzrośnie o 5,3 proc." - informował w marcu ZUS.

Obecnie limit wynosi 5935,48 zł brutto.

