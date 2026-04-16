- Wśród tematów, które były poruszane, to był również temat stowarzyszenia (...). Ten temat również był omawiany przez kierownictwo naszej formacji politycznej w bardzo spokojnym tonie, merytorycznym. Wszystkie tak naprawdę osoby, które chciały zabrać głos w tej sprawie mogły się wypowiedzieć - powiedział Rafał Bochenek.

- Nasz statut stanowi jasno, działalność w ramach tego stowarzyszenia jest działalnością sprzeczną z interesami Prawa i Sprawiedliwości - powiedział rzecznik PiS.

Prezydium PiS: Stowarzyszenie Morawieckiego sprzeczne ze statutem partii

Rzecznik PiS poinformował, że prezydium przyjęło uchwałę powołującą grupę ekspercką stanowiącą alternatywę dla stowarzyszenia Rozwój Plus. W jej ramach politycy PiS mogą zaangażować się w prace programowe i kampanię wyborczą.

Ponadto uchwała ma na celu przypomnieć członkom PiS o zapisach w statucie partii, które zakazują członkom im uczestnictwa "w innych organizacjach politycznych, zwłaszcza tych, których interesy są sprzeczne z funkcjonowaniem naszej formacji politycznej, z działaniem formacji politycznej, z działaniem Prawa i Sprawiedliwości" - powiedział Bochenek. Według rzecznika Prawa i Sprawiedliwości decyzja Mateusza Morawieckiego o powołaniu stowarzyszenie Rozwój Plus jest sprzeczna ze statutem PiS.



- Ta działalność prowadzona przez członków Prawa i Sprawiedliwości w ramach tego stowarzyszenia jest działalnością sprzeczną z ze statutem Prawa i Sprawiedliwości, a to rodzi określone konsekwencje dyscyplinarne - powiedział Rafał Bochenek, podkreślając, że "jest status, jest kwestia odpowiedzialności dyscyplinarnej".

- Ta dzisiejsza decyzja jest swoistą ofertą dla osób, które tworzą to stowarzyszenie chcą budować jego struktury, że mają szansę się jeszcze wycofać z tej organizacji i zaangażować się w projekt konstruktywny, w projekt, który będzie pracował na rzecz całego środowiska Prawa i Sprawiedliwości i polskich patriotów - powiedział rzecznik Prawa i Sprawiedliwości.

Nowa grupa ekspercka zamiast Rozwój Plus. "Mają szansę się jeszcze wycofać"

Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości unikał deklaracji w sprawie wyciągania konsekwencji dyscyplinarnych wobec Mateusza Morawieckiego lub członków Rozwój Plus. Zamiast tego podkreślał, że nowo powołana grupa ekspercka będzie dla nich optymalnym wyjściem z sytuacji.

- To jest pewna propozycja prowadzenia działalności zgodnej ze statutem. Każdy członek Prawa i Sprawiedliwości zdaje sobie z tego sprawę, z czym wiąże się nieprzestrzeganie statutu prawa i sprawiedliwości. Jest określona ścieżka dyscyplinarna - powiedział Bochenek.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni