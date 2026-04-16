Komunikat Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczy partii 0428 M394441 oraz 0428 M394442 chusteczek dla dzieci Bella Happy Aqua Care.

Jak czytamy, "w związku z napływającymi reklamacjami wewnętrzne laboratorium spółki przeprowadziło analizę czystości mikrobiologicznej produktów, w wyniku której stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych limitów liczby mezofilnych bakterii tlenowych oraz pleśni i drożdży, w tym obecność Candida albicans, zgodnie z wymaganiami normy PN‑EN ISO 17516".

ZOBACZ: Pluszowy miś o "bogatym" wnętrzu. Interweniowała policja

GIS ostrzegł przy tym, że "produkt może stanowić potencjalne ryzyko dla bezpieczeństwa użytkownika". Dotyczy to szczególnie osób z wrażliwą albo uszkodzoną skórę.

Przekroczono dopuszczalne limity. GIS ostrzega przed chusteczkami dla dzieci

Po otrzymaniu wyników badań laboratoryjnych wdrożono procedurę wstrzymania oraz wycofania od klientów wadliwych partii tych chusteczek.

ZOBACZ: Seniorzy mają powody do radości. Kwota 14. emerytury będzie zdecydowanie wyższa

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują rynek. Do konsumentów zwrócono się z prośbą o sprawdzenie posiadanych produktów. Jeżeli kupiliśmy już chusteczki o wskazanych powyżej numerach partii, powinniśmy zaprzestać ich stosowania.

