"Mogą stanowić ryzyko". GIS ostrzega przed popularnymi chusteczkami dla dzieci

W chusteczkach dla dzieci Bella Happy Aqua Care zaobserwowano przekraczającą dopuszczalne limity liczby mezofilnych bakterii tlenowych oraz pleśni i drożdży - poinformował Główny Inspektorat Sanitarny, wskazując na dwie partie tego produktu. Jak czytamy, chusteczki mogą "stanowić potencjalne ryzyko dla bezpieczeństwa użytkownika, w szczególności u osób z wrażliwą lub uszkodzoną skórą".

Opakowanie chusteczek nawilżanych dla dzieci Bella Happy Aqua Care.
Komunikat Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczy partii 0428 M394441 oraz 0428 M394442 chusteczek dla dzieci Bella Happy Aqua Care.

 

Jak czytamy, "w związku z napływającymi reklamacjami wewnętrzne laboratorium spółki przeprowadziło analizę czystości mikrobiologicznej produktów, w wyniku której stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych limitów liczby mezofilnych bakterii tlenowych oraz pleśni i drożdży, w tym obecność Candida albicans, zgodnie z wymaganiami normy PN‑EN ISO 17516".

 

ZOBACZ: Pluszowy miś o "bogatym" wnętrzu. Interweniowała policja

 

GIS ostrzegł przy tym, że "produkt może stanowić potencjalne ryzyko dla bezpieczeństwa użytkownika". Dotyczy to szczególnie osób z wrażliwą albo uszkodzoną skórę.

Po otrzymaniu wyników badań laboratoryjnych wdrożono procedurę wstrzymania oraz wycofania od klientów wadliwych partii tych chusteczek. 

 

ZOBACZ: Seniorzy mają powody do radości. Kwota 14. emerytury będzie zdecydowanie wyższa

 

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują rynek. Do konsumentów zwrócono się z prośbą o sprawdzenie posiadanych produktów. Jeżeli kupiliśmy już chusteczki o wskazanych powyżej numerach partii, powinniśmy zaprzestać ich stosowania.

 

WIDEO: Pełczyńska-Nałęcz w obronie prezydenta. Odpowiedziała Czarzastemu
