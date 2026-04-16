Pluszowy miś o "bogatym" wnętrzu. Nietypowa interwencja policji

Niecodzienna interwencja służb zaskoczyła pracowników centrum sortowania paczek DHL w holenderskim Beek, w pobliżu lotniska Maastricht Aachen Airport.

Na pierwszy rzut oka nic nie wskazywało na sensację. W paczce znajdował się miękki, uroczy pluszowy miś. Jednak podczas rutynowej kontroli funkcjonariusze szybko zauważyli, że coś jest nie tak.

Już przy pierwszym dotyku wyczuli w środku twarde elementy, które zdecydowanie nie pasowały do standardowego wypełnienia zabawki.

Holandia. 50 tys. euro ukryte w pluszowym misiu. Akcja policji w DHL

Szczególną uwagę zwróciły miejsca przy głowie i na plecach misia. Widoczne były tam ślady ponownego zszywania, co mogło sugerować ingerencję w jego wnętrze. Funkcjonariusze nie mieli wątpliwości - konieczne było dokładniejsze sprawdzenie.

Po ostrożnym rozcięciu pluszaka oczom służb ukazał się niecodzienny widok. W środku znajdowały się starannie złożone banknoty o nominale 50 euro. Ukryte między warstwami waty pieniądze były trudne do wykrycia bez dokładnej kontroli.

Łączna suma ukryta w misiu wynosiła 50 000 euro. To sprawiło, że niewinna zabawka zamieniła się w potencjalny dowód w sprawie.

Gotówka została natychmiast zabezpieczona i przekazana do dalszych badań przez dział dochodzeń kryminalistycznych. Obecnie trwa ustalanie, kto był nadawcą oraz do kogo miała trafić nietypowa przesyłka.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni