Minister Energii określił maksymalne ceny paliw na piątek. Z najnowszego komunikatu wynika, że litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,04 zł, benzyny 98 - 6,59 zł , a oleju napędowego - 7,18 zł.

Maksymalne ceny na czwartek - zgodnie z wtorkowym obwieszczeniem - były ustalone na: litr benzyny 95 nie więcej niż 6,08 zł, benzyny 98 - 6,61 zł, a oleju napędowego - 7,23 zł.

Następne obwieszczenie Ministra Energii ws. cen paliw zostanie opublikowane w piątek i określi ceny paliw na weekend.

Po ile jest benzyna 95? Ceny paliwa w piątek

Wcześniej rząd zapowiedział, że niższa akcyza na benzynę i olej napędowy będzie obowiązywać do końca kwietnia. "Przedłużenie zostało dokonane w związku z utrzymującą się niestabilną sytuacją na rynkach paliw, spowodowaną konfliktem na Bliskim Wschodzie" - przekazano.

Obniżka akcyzy to element pakietu "Ceny Paliwa Niżej" (CPN). Rząd wprowadził te przepisy pod koniec marca. Pakiet obejmuje również obniżkę podatku VAT na paliwa z 23 proc do 8 proc. Wprowadza ceny maksymalne benzyny i diesla, ogłaszane w dni robocze przez ministra energii.

ZOBACZ: Niższe ceny paliw zostaną z nami dłużej. Ministerstwo podało datę

Koszt obniżki VAT na paliwa dla budżetu państwa to ok. 930 mln zł, a obniżki akcyzy to ok. 750 mln zł - podano także. Wyliczenia dotyczą obniżek w okresie 30 marca - 30 kwietnia br.

"Rząd zakłada, że rozwiązania te mają charakter czasowy" - podkreślono w komunikacie.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni