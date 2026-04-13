Niższe ceny paliw zostaną z nami dłużej. Ministerstwo podało datę

Polska

Niższa akcyza na benzynę i olej napędowy obowiązywać będzie do końca kwietnia - poinformował we wtorek resort finansów. Przekazano, że obniżka akcyzy i VAT-u na paliwa będzie kosztować budżet ok. 1,68 mld zł.

Zbliżenie na rękę trzymającą pistolet dystrybutora paliwa podczas tankowania samochodu.
Niższa akcyza na paliwa obowiązuje do końca kwietnia

Niższa akcyza na benzynę i olej napędowy będzie obowiązywać do końca kwietnia - poinformowało Ministerstwo Finansów. Rozporządzenie w tej sprawie opublikowano w poniedziałek w Dzienniku Ustaw. Koszt tej obniżki dla budżetu to ok. 750 mln zł.

 

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami obniżona stawka akcyzy miała obowiązywać do 15 kwietnia. Wynosi:

  • 29 gr za litr benzyny
  • i 28 gr za litr oleju napędowego

To najniższy poziom dopuszczony przez Unię Europejską.

Pakiet CPN przedłużony. Obniżka cen paliw do końca kwietnia

"Przedłużenie zostało dokonane w związku z utrzymującą się niestabilną sytuacją na rynkach paliw, spowodowaną konfliktem na Bliskim Wschodzie" - podało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

 

Obniżka akcyzy to element pakietu "Ceny Paliwa Niżej" (CPN). Rząd wprowadził te przepisy pod koniec marca. Pakiet obejmuje również obniżkę podatku VAT na paliwa z 23 proc do 8 proc. Wprowadza ceny maksymalne benzyny i diesla, ogłaszane w dni robocze przez ministra energii.

 

Koszt obniżki VAT na paliwa dla budżetu państwa to ok. 930 mln zł, a obniżki akcyzy to ok. 750 mln zł - podano także. Wyliczenia dotyczą obniżek w okresie 30 marca - 30 kwietnia br.

 

"Rząd zakłada, że rozwiązania te mają charakter czasowy" - podkreślono w komunikacie.

 

jkn / polsatnews.pl
