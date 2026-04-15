Żółty śnieg i mętne niebo. Niecodzienny widok w Tatrach

Szef zakopiańskiej stacji IMGW Paweł Parzuchowski powiedział, że obecność pyłu jest wyraźnie dostrzegalna. - Nad Tatrami obserwujemy zmętnienie nieba, nie widzimy intensywnego błękitu, a krajobraz sprawia wrażenie przysłoniętego. To oznacza, że powietrze jest zapylone drobinkami pochodzącymi znad Sahary, które docierają do nas wraz z napływem powietrza z południowego zachodu, a w praktyce z północno-zachodniej Afryki - wyjaśnił.

Saharyjski pył dotarł do Polski. Możliwe żołtawe osady

Część pyłu docierającego nad Podhale jest zauważalna nie tylko w powietrzu, ale także na powierzchniach po opadach deszczu. Synoptycy wskazują, że wraz z prognozowanymi opadami możliwe jest osadzanie się żółto-brunatnego nalotu, który będzie szczególnie widoczny na śniegu w wyższych partiach Tatr oraz na przykład na samochodach czy dachach budynków.

Największe stężenie pyłu nad Tatrami prognozowane jest w środę i czwartek. Zjawisko ma charakter cykliczny o różnym nasileniu i najczęściej występuje wiosną. Podobne epizody obserwowano w poprzednich latach - dwa lata temu intensywna obecność pyłu nad Tatrami przypadła w Wielkanoc.

Napływ ciepłego powietrza znad Sahary wpłynął również na wzrost temperatury. We wtorek w Zakopanem termometry wskazały 15 stopni Celsjusza. Jak wyjaśnił synoptyk, pył saharyjski składa się z drobnych cząstek piasku i minerałów unoszonych nad pustynią przez prądy wstępujące, a następnie transportowanych na duże odległości przez cyrkulację atmosferyczną. Do Polski dociera dzięki południowym i południowo-zachodnim wiatrom.

Ostrzeżenia dla turystów. Deszcz i gęsta mgła w Beskidach

Pogoda pogorszyła się w Beskidach. W środę rano było deszczowo i chłodno, a widoczność nie przekraczała kilkudziesięciu metrów. Goprowcy poinformowali, że warunki na szlakach są trudne. Przypomnieli, że w wielu miejscach powyżej 1000 m n.p.m. leży śnieg. - Nadal zimowo jest powyżej 1000 m n.p.m. W dolinach jest mokro i ślisko. Rano temperatury wynosiły od 3 stopni w wyższych partiach gór do 7 na dole - podał ratownik dyżurny centralnej stacji Grupy Beskidzkiej GOPR w Szczyrku.

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie nie wydało ostrzeżeń związanych z pogodą dla rejonu Beskidów. Na Babiej Górze obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Jest ono niskie. Dotyczy to zwłaszcza wybranych miejsc w żlebach, zagłębieniach terenowych oraz za przełamaniami terenu powyżej górnej granicy lasu

Zamknięty jest najtrudniejszy szlak na Babiej Górze - żółty, zwany Percią Akademików. Turyści, którzy wybiorą się na wędrówkę, muszą zadbać o odpowiedni ubiór. Warto zabrać kijki. Koniecznie należy mieć naładowany telefon i zainstalowaną na nim aplikacją "Ratunek" oraz powerbank.

W sobotę ratownicy GOPR organizują między godzinami 10:00 i 12:00 otwarty dyżur w stacji ratunkowej na Markowych Szczawinach. Przybliżą zagadnienia bezpieczeństwie w górach, ale i praktycznego udzielenia pierwszej pomocy. W górach trwają przeglądy techniczne większości kolei linowych. Wjechać można tylko na Żar w Międzybrodziu Żywieckim. W razie wypadku w górach można wezwać GOPR dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu alarmowego: 985 lub 601 100 300.

