Rosyjski statek w izraelskim porcie. Reakcja Ukrainy: Jawne naruszenie prawa międzynarodowego
Rosyjski masowiec dobił do portu w izraelskiej Hajfie, co wywołało reakcję władz w Kijowie. Według strony ukraińskiej na pokładzie statku znajduje się ponad 40 tys. ton pszenicy skradzionej na terenach okupowanych. Interweniował szef ukraińskiej dyplomacji Andrija Sybihy, który rozmawiał ze swoim izraelskim odpowiednikiem.
Pływający pod rosyjską banderą masowiec Abińsk zawinął do portu w Hajfie 12 kwietnia z ładunkiem ponad 43 tys. ton pszenicy z terytoriów Ukrainy, znajdujących się pod rosyjską okupacją - poinformowała dziennikarka Kateryna Jareśko z projektu SeaKrime, który śledzi nielegalną działalność rosyjskich statków.
Dodała, że jednostka została załadowana ukraińskim zbożem w rosyjskim porcie Kawkaz w cieśninie Kerczeńskiej.
Rosyjski statek ze zbożem w izraelskim porcie. Ukraina protestuje
Minister Sybiha poinformował, że rozmawiał we wtorek ze swoim izraelskim odpowiednikiem Gideonem Saarem m.in. o sprawie rosyjskiego statku. - Nie można pozwolić na ten nielegalny handel skradzionymi dobrami - podkreślił.
- Izrael nie byłby zadowolony, gdybyśmy zaczęli kupować od Iranu - powiedział ambasador Ukrainy w Izraelu Jewhen Kornijczuk portalowi Times of Israel.
Dodał, że władze izraelskie były już wcześniej informowane o sprawie.
- To jawne naruszenie prawa międzynarodowego i umów dwustronnych - zaznaczył ukraiński ambasador.
Times of Israel dodał, że Ukraina domaga się od Izraela zatrzymania jednostki w porcie do czasu wyjaśnienia sytuacji.
Bliski Wschód. Zakłócenia w handlu morskim. Izrael naruszył sankcje nałożone na Rosję?
Z powodu wojny na Bliskim Wschodzie handel morski jest zakłócony, nie jest więc jasne, czy zboże było przeznaczone dla Izraela czy dla innego państwa - zauważył serwis Kyiv Post.
Ta sprawa może zostać uznana za naruszenie amerykańskich i międzynarodowych sankcji nałożonych na Rosję i jej omijające restrykcje statki, co może być wyzwaniem dla izraelskiej dyplomacji - skomentował portal dziennika "Jerusalem Post".
Kijów od dawna walczy z prowadzonym przez Rosję eksportem zboża uzyskiwanego z okupowanych terytoriów. Według Sybihy w 2025 r. Rosja sprzedała na międzynarodowych rynkach około 2 mln ton ukraińskiego zboża.
Relacje na linii Kijów - Tel Awiw
Po pełnowymiarowej agresji Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 r. Izrael nie przyłączył się do zachodnich sankcji, ale oficjalnie potępił inwazję. Mimo próśb Kijowa władze w Tel Awiwie nie przekazały Ukrainie pomocy zbrojeniowej, lecz dostarczały pomoc humanitarną.
To ostrożne stanowisko tłumaczono m.in. izraelskimi interesami bezpieczeństwa w związku z wpływami Moskwy na Bliskim Wschodzie.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski informował w ostatnich tygodniach, że Rosja wspiera wywiadowczo Iran w jego atakach na cele w Izraelu i na Bliskim Wschodzie.
Biuro premiera Izraela Benjamina Netanjahu zabiegało w ostatnich dniach o rozmowę z Zełenskim, ale strona ukraińska jak na razie odmawiała - przekazał Times of Israel, powołując się na źródła z obu państw.
