W nocy z wtorku na środę prezydent USA i minister spraw zagranicznych Iranu przekazali, że stronom wojny na Bliskim Wschodzie udało się zawrzeć porozumienie w sprawie 14-dniowego zawieszenia broni. W piątek delegacje stron spotkają się w Islamabadzie, by uzgodnić warunki trwałego pokoju. Na czas zawieszenia broni Iran odblokuje cieśninę Ormuz, choć transporty będą wymagać konsultacji z Teheranem.

"Izrael popiera decyzję prezydenta Trumpa o zawieszeniu ataków na Iran na dwa tygodnie, pod warunkiem że Iran natychmiast otworzy cieśniny i zaprzestanie wszystkich ataków na USA, Izrael i kraje w regionie" - przekazała kancelaria premiera Netanjahu za pośrednictwem mediów społecznościowych.



"Dwutygodniowe zawieszenie broni nie obejmuje Libanu" - podkreślił rząd Izraela w komunikacie, choć wcześniej co innego twierdził występujący w roli mediatora premier Pakistanu.

Kancelaria przekazała, że Izrael wspiera działania USA mające na celu zapewnienie, że "Iran nie będzie już stanowił zagrożenia nuklearnego, rakietowego i terrorystycznego". Wygląda jednak na to, że Izrael nie zamierza przerywać ataków na Liban i trwającej tam operacji lądowej.

Wcześniej premier Pakistanu Shehbaz Sharif występujący w roli mediatora ogłosił, że zawieszenie broni dotyczy także Izraela oraz jego działań w Libanie.



"Islamska Republika Iranu i Stany Zjednoczone Ameryki wraz ze swoimi sojusznikami zgodziły się na natychmiastowe zawieszenie broni wszędzie, w tym w Libanie i gdzie indziej, ze skutkiem natychmiastowym" - przekazał w środę Shehbaz Sharif.

Izrael od początku ataków na Iran równolegle prowadzi ostrzał celów w Libanie oraz dokonał inwazji lądowej w południowej części. Według Tel Awiwu operacja wymierzona jest przeciwko organizacji terrorystycznej Hezbollah.



Według libańskiego Ministerstwa Zdrowia w izraelskich atakach na Liban zginęło 1530 osób, a blisko 4,5 tys. zostało rannych. Według władz w Bejrucie od 2 marca w związku z działaniami Izraela swoje domy musiało opuścić około 1,2 mln Libańczyków.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni