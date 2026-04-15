Informacją o śmierci 96-latka podzielił się m.in. klub piłkarski Real Madryt. "Żegnaj, Jose Santamaria" - napisali piłkarze, żegnając swojego byłego obrońcę.

Do wpisu dołączono krótkie nagranie, na którym widać zmarłego piłkarza i trenera w różnych momentach jego życia. Filmik rozpoczyna się ujęciem, na którym mężczyzna był już w sędziwym wieku.

Następnie zaprezentowane zostały kadry z jego dzieciństwa oraz młodości, a później również z wybranych momentów jego kariery.

Na stronie RealMadryt.pl, poświęconej kultowemu hiszpańskiemu klubowi, ukazał się cały artykuł poświęcony zmarłemu piłkarzowi i trenerowi. Jak wskazano, "Real Madryt, jego prezes oraz zarząd z głębokim smutkiem przyjęli wiadomość o śmierci Jose Emilio Santamarii, jednej z największych legend naszego klubu i światowego futbolu".

"Real Madryt pragnie przekazać wyrazy współczucia i wsparcia jego żonie Norze, dzieciom - Nelsonowi, Norze, Beatriz, José, Silvii i Javierowi - wnukom, prawnukom oraz wszystkim jego bliskim, współpracownikom i przyjaciołom" - dodano.

Santamaria urodził się 31 lipca 1929 w Urugwaju. W młodości grał w lokalnym Club Nacional de Football, zdobywając pięć mistrzostw kraju podczas swojej kadencji. Cztery lata później trafił do reprezentacji Urugwaju, z którą w 1954 roku zajął czwarte miejsce na mundialu w Szwajcarii. W 1957 roku przeniósł się za granicę i podpisał kontrakt z Realem Madryt i bronił barw klubu przez dziewięć sezonów.

Świat sportu pogrążony w żałobie. W wieku 96 lat zmarł Jose Santamaria

Z Realem Madryt Santamaria zdobył cztery Puchary Europy oraz jeden Puchar Interkontynentalny. Na jego koncie było także sześć mistrzostw Hiszpanii i jeden Puchar Hiszpani. W słynnym klubie rozegrał łącznie 337 meczów, a swoją karierę piłkarską zakończył pod koniec sezonu 1965-66 w wieku 36 lat.

Później został trenerem i początkowo pracował w młodzieżowej akademii Realu Madryt. W dalszej kolejności trenował reprezentację Hiszpanii na igrzyskach olimpijskich w Meksyku w 1968 roku i w Moskwie w 1980 roku. W 1982 roku Santamaria był również selekcjonerem reprezentacji w mistrzostwach świata w Hiszpanii.

W 1971 roku Santamaria został powołany do RCD Espanol. Katalończyków poprowadził do dwóch miejsc w pierwszej czwórce w ciągu sześciu lat i stał się rekordzistą klubu z liczbą 252 meczów. Został zwolniony pod koniec grudnia 1977 roku po porażce 0-4 na wyjeździe z Racing de Santander.

W kolejnych latach Santamaria został selekcjonerem olimpijskiej reprezentacji Hiszpanii (1978-1980), by w końcu objąć seniorską kadrę i poprowadzić ją na domowych Mistrzostwach Świata w 1982 roku.

