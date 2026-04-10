Nie żyje Afrika Bambaataa. "Pomógł ukształtować wczesną tożsamość hip-hopu"

Afrika Bambaataa zyskał rozpoznawalność jako znany aktywista i DJ na nowojorskiej scenie muzycznej. Był założycielem Zulu Nation - międzynarodowej organizacji, która miała wielki wpływ na wypromowanie hip-hopowej kultury na świecie. Taylor często nazywany był ojcem chrzestnym hip-hopu.

Nie żyje Afrika Bambaataa. Był legendą hip-hopu

W trakcie swojej muzycznej kariery współpracował m.in. z Jamesem Brownem, Billem Laswellem czy Johnem Lydonem. W latach 80. wydał wraz z The Soulsonic Force swój najbardziej rozpoznawalny utwór "Planet Rock", wyraźnie inspirowany gatunkiem electro house.

Informację o śmierci artysty przekazał Kurtis Blow, inna z legend kultury, szef organizacji Hip Hop Alliance. "Pomógł ukształtować wczesną tożsamość hip-hopu jako globalnego ruchu zakorzenionego w pokoju, jedności, miłości i dobrej zabawie. Jego wizja przekształciła Bronx w miejsce narodzin kultury, która dziś dociera do każdego zakątka świata" - przekazał w oświadczeniu.

Wcześniej doniesienia o śmierci opublikował portal TMZ, jako przyczynę zgonu wskazując powikłania po chorobie nowotworowej.

Zarzuty o wykorzystywanie. Muzyk zaprzeczał

W 2014 roku w przestrzeni publicznej po raz pierwszy pojawiły się oskarżenia o wykorzystywaniu przez muzyka nieletnich. - Byłem tylko dzieckiem. Dlaczego zabrał on moją niewinność? Dlaczego on mi to zrobił? Byłem upokorzony i zawstydzony - powiedział amerykański polityk Robert Savage, który twierdził że Afrika Bambaataa wielokrotnie dopuszczał się wykorzystywania.

Artysta zaprzeczał tym doniesieniom. Według niego, zarzuty były "bezpodstawne", a słowa Savage'a to "tchórzliwa próba zniszczenia reputacji i dorobku". Później w mediach ujawnione zostały kolejne osoby, które w młodości miały paść jego ofiarami. W maju 2025 przegrał zaocznie sprawę cywilną w sprawie o wykorzystywanie nieletniego, ponieważ nie stawił się w sądzie.

"Zdajemy sobie sprawę, że jego dziedzictwo jest złożone i było przedmiotem poważnych debat. Jako organizacja zaangażowana w prawdę, odpowiedzialność i ochronę kultury hip-hopowej, wierzymy, że ważne jest, aby zapewnić przestrzeń dla wszystkich głosów, jednocześnie nadal wspierając to, co daje ludziom siłę i chroni ich" - dodano w komunikacie Hip Hop Alliance, odnosząc się do oskarżeń.

