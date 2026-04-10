Informację o śmierci Jacka Magiery "z głębokim smutkiem" przekazał Polski Związek Piłki Nożnej. Jak przypomniano w wydanym komunikacie, był on drugim trenerem reprezentacji Polski.

"Rodzinie, Przyjaciołom oraz Bliskim Jacka Magiery PZPN składa wyrazy najszczerszego współczucia. Prosimy jednocześnie o uszanowanie prywatności i spokoju bliskich w tym bardzo trudnym czasie" - wskazano.

Jak ustaliło Radio Wrocław, znany trener zasłabł w piątek rano podczas treningu biegowego. Niezwłocznie został on przewieziony do Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Niestety jego życia nie udało się uratować.

"Smutek i niedowierzanie". Cezary Kulesza złożył kondolencje rodzinie Jacka Magiery

Kondolencje rodzinie oraz bliskim Magiery przekazał m.in. prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Cezary Kulesza.

"Z wielkim smutkiem i niedowierzaniem przyjąłem informację o śmierci Jacka Magiery. Trudno znaleźć właściwe słowa w obliczu tak nagłej i zupełnie niespodziewanej straty. Jacek był wyjątkowym piłkarzem, świetnym trenerem, ale przede wszystkim bardzo dobrym człowiekiem, na którym zawsze można było polegać" - przekazał.

"Pragnę złożyć wyrazy współczucia rodzinie i bliskim. Jednocześnie apeluję do mediów oraz wszystkich komentujących o uszanowanie prywatności pogrążonej w żałobie rodziny" - dodał Kulesza.

Wyrazy współczucia płyną także od Śląska Wrocław. "To ogromnie smutny dzień dla Śląska Wrocław i całej polskiej piłki nożnej. Z ogromnym żalem przyjęliśmy informację o śmierci Jacka Magiery. 49-latek dwukrotnie pełnił funkcję trenera Śląska Wrocław, z którym w 2024 roku zdobył wicemistrzostwo Polski. Ostatnio pracował w sztabie reprezentacji Polski" - napisał klub.

"(Magiera) był wyjątkowym człowiekiem. Dołączamy się do prośby PZPN o uszanowanie prywatności i spokoju bliskich w tym bardzo trudnym czasie. W imieniu Śląska Wrocław składamy wyrazy współczucia bliskim i rodzinie zmarłego. Niech spoczywa w pokoju" - podsumowano.

Komunikat po śmierci Magiery wydała również Legia Warszawa. "Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jacka Magiery - byłego piłkarza i trenera Legii Warszawa, który przez 20 lat z oddaniem i pasją współtworzył historię naszego klubu. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako człowiek pełen zaangażowania i serca do futbolu" - przekazali zarząd, pracownicy, sztab i piłkarze klubu, przekazując "najszczersze wyrazy współczucia" bliskim oraz rodzinie Magiery.

"Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jacka Magiery. Najbliższym składamy najszczersze wyrazy współczucia, wsparcia i otuchy w tych trudnych chwilach. Cała społeczność Cracovii łączy się z Wami myślami i sercem" - dodał KS Cracovia.

"Ze smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Jacka Magiery, byłego piłkarza i doświadczonego polskiego szkoleniowca, którego wielokrotnie gościliśmy na stadionie przy Bułgarskiej" - napisał z kolei Lech Poznań.

Nie żyje Jacek Magiera. Drugi trener reprezentacji zmarł w wieku 49 lat

Jacek Magiera urodził się 1 stycznia 1977 roku w Częstochowie. Był wychowankiem klubu sportowego Raków Częstochowa, w barwach którego zadebiutował w Ekstraklasie 18 marca 1995 w meczu przeciwko Stali Mielec. W barwach częstochowskiej drużyny grał do jesieni sezonu 1996/1997.

Przez kolejnych dziewięć lat Magiera reprezentował barwy Legii Warszawa, w której grał do końca 2005 roku. W międzyczasie odbył półroczną przerwę na wypożyczenie do Widzewa Łódź na rundę wiosenną sezonu 1999/2000. Od razu po transferze z Rakowa do Legii Magiera odniósł swój pierwszy sukces. W 1997 roku zdobył z drużyną Puchar Polski i wicemistrzostwo kraju. W kolejnym sezonie zdobył z Legią Superpuchar Polski.

"W 2006 roku powrócił do Rakowa, a karierę kończył w Cracovii. W Ekstraklasie Jacek Magiera rozegrał łącznie 233 spotkania, zdobywając w nich 25 bramek. Występował również w juniorskich reprezentacjach Polski, a z kadrą do lat 16 w 1993 roku wywalczył mistrzostwo Europy. Kilka miesięcy później był kapitanem reprezentacji Polski U-17, która na mistrzostwach świata zajęła czwarte miejsce" - wymienia Polski Związek Piłki Nożnej.

Świat sportu pogrążony w żałobie. Nie żyje Jacek Magiera

Niedługo później Magiera rozpoczął pracę szkoleniową. Pełnił on funkcję asystenta w reprezentacji Polski do lat 18, a także w warszawskiej Legii (tymczasowo prowadząc też zespół jako pierwszy trener). W latach 2014-2015 był trenerem rezerw "Wojskowych", natomiast w 2016 roku przeniósł się do Zagłębia Sosnowiec.

Magiera po kilku miesiącach został szkoleniowcem pierwszej drużyny Legii, którą poprowadził w rozgrywkach Ligi Mistrzów, zajmując trzecie miejsce w fazie grupowej. "W sezonie 2016/2017 doprowadził Legię do mistrzostwa Polski, miał też udział w kolejnym mistrzowskim tytule, wywalczonym rok później" - wymienia PZPN.

Od marca 2018 roku Magiera prowadził reprezentację Polski do lat 20, przygotowującą się do mistrzostw świata. "Zanotował w nim awans do 1/8 finału turnieju. Po zakończeniu rywalizacji w młodzieżowym mundialu został szkoleniowcem kadry narodowej U-19. Do futbolu klubowego powrócił w 2021 roku, przejmując stery w Śląsku Wrocław. Z klubem tym w sezonie 2023/2024 wywalczył wicemistrzostwo kraju" - dodano w komunikacie.

Od lipca 2025 roku Magiera był drugim trenerem reprezentacji Polski w sztabie selekcjonera Jana Urbana.

