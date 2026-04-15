Jak poinformowała Interię podkom. Aleksandra Freus, w mieście doszło do ataku na konwój przewożący gotówkę z kantoru do banku. Rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu dodała przy tym, że samochód napastników uderzył w pojazd konwojentów.

- Sprawcy celowo doprowadzili do kolizji - zaznaczyła policjantka.

Napad na konwój we Wrocławiu. Sprawcy pozostają nieuchwytni, trwa obława

Z pojazdu skradziona została gotówka. Nikt nie ucierpiał, natomiast sprawców zdarzenia nie udało się jeszcze ująć. Trwa policyjna obława.

- Policjanci prowadzą intensywne czynności związane z ustaleniem sprawców napadu - zapewniła podkom. Freus.

