Policyjna obława we Wrocławiu. Nieznani sprawcy napadli na konwój z gotówką

Polska

We Wrocławiu doszło do ataku na konwój przewożący gotówkę z kantoru do banku - potwierdziła Interii podkom. Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, zaznaczając, że samochód napastników celowo uderzył w pojazd konwojentów. Sprawców napadu nie udało się jeszcze ująć. Trwa policyjna obława.

Widok z góry na policyjny samochód z włączonym niebieskim kogutem.
Policja poszukuje sprawców napadu na konwój we Wrocławiu (zdj. ilustracyjne)

Jak poinformowała Interię podkom. Aleksandra Freus, w mieście doszło do ataku na konwój przewożący gotówkę z kantoru do banku. Rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu dodała przy tym, że samochód napastników uderzył w pojazd konwojentów.

 

ZOBACZ: Zabrał skarbonę razem ze stołem. Policja zatrzymała 35-letniego sprawcę

 

- Sprawcy celowo doprowadzili do kolizji - zaznaczyła policjantka.

Napad na konwój we Wrocławiu. Sprawcy pozostają nieuchwytni, trwa obława

Z pojazdu skradziona została gotówka. Nikt nie ucierpiał, natomiast sprawców zdarzenia nie udało się jeszcze ująć. Trwa policyjna obława.

 

ZOBACZ: Kłótnia małżeńska w zakładzie krawieckim. Są ranni, interweniowała policja

 

- Policjanci prowadzą intensywne czynności związane z ustaleniem sprawców napadu - zapewniła podkom. Freus.

 

WIDEO: Tor w Poznaniu został zamknięty. Jest głos z resortu sportu
