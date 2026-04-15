Policyjna obława we Wrocławiu. Nieznani sprawcy napadli na konwój z gotówką
We Wrocławiu doszło do ataku na konwój przewożący gotówkę z kantoru do banku - potwierdziła Interii podkom. Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, zaznaczając, że samochód napastników celowo uderzył w pojazd konwojentów. Sprawców napadu nie udało się jeszcze ująć. Trwa policyjna obława.
ZOBACZ: Zabrał skarbonę razem ze stołem. Policja zatrzymała 35-letniego sprawcę
- Sprawcy celowo doprowadzili do kolizji - zaznaczyła policjantka.
Z pojazdu skradziona została gotówka. Nikt nie ucierpiał, natomiast sprawców zdarzenia nie udało się jeszcze ująć. Trwa policyjna obława.
ZOBACZ: Kłótnia małżeńska w zakładzie krawieckim. Są ranni, interweniowała policja
- Policjanci prowadzą intensywne czynności związane z ustaleniem sprawców napadu - zapewniła podkom. Freus.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej