Zabrał skarbonę razem ze stołem. Policja zatrzymała 35-letniego sprawcę
Śląscy policjanci zatrzymali 35-latka, który postanowił ukraść skarbonę z kościoła. Miał przy tym niemałe problemy i nie mogąc zabrać samej skarbony, wziął ją wraz ze stołem. Sprawcę zarejestrowały kamery, co ułatwiło jego szybkie schwytanie. Za kradzież z włamaniem grozi mu do 10 lat więzienia.
Z niecodzienną interwencją mierzyli się śląscy policjanci. W minioną niedzielę bytomscy funkcjonariusze otrzymali wezwanie z jednego z pobliskich kościołów, gdzie skradziona została skarbona z datkami wiernych.
Nieznany mężczyzna wszedł do kościoła po zakończonej mszy i próbował zabrać skarbonę. Sprawca miał jednak niemałe kłopoty, gdyż ta była zabezpieczona kłódką i przymocowana do stołu.
Bytom. Mężczyzna ukradł skarbonę razem ze stołem
Zabezpieczenia nie powstrzymały mężczyzny przed kradzieżą. Sprawca postanowił zabrać ze sobą zarówno skarbonę, jak i stół. W taki sposób wyszedł z kościoła, ale nie pozostał nieuchwytny, gdyż przebieg zajścia zarejestrowały kamery.
"Na nagraniu widać, jak mężczyzna niesie nad głową stół z przymocowaną skarboną i oddala się z miejsca dokonanej kradzieży" - poinformowała bytomska policja.
Funkcjonariuszom nie zajęło długo schwytanie 35-latka, którego zatrzymano następnego dnia w Bytomiu. Mundurowi przekazali w komunikacie, że sprawca usłyszał już zarzut kradzieży z włamaniem. Grozi mu nawet do 10 lat pozbawienia wolności.
