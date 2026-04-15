Zabrał skarbonę razem ze stołem. Policja zatrzymała 35-letniego sprawcę

Śląscy policjanci zatrzymali 35-latka, który postanowił ukraść skarbonę z kościoła. Miał przy tym niemałe problemy i nie mogąc zabrać samej skarbony, wziął ją wraz ze stołem. Sprawcę zarejestrowały kamery, co ułatwiło jego szybkie schwytanie. Za kradzież z włamaniem grozi mu do 10 lat więzienia.

Osoba przenosi drewnianą płytę i brązowe pudełko obok zaparkowanego samochodu. W drugim kadrze widać to samo pudełko leżące na ziemi obok ławki i ogrodzenia.
Śląska Policja
Z niecodzienną interwencją mierzyli się śląscy policjanci. W minioną niedzielę bytomscy funkcjonariusze otrzymali wezwanie z jednego z pobliskich kościołów, gdzie skradziona została skarbona z datkami wiernych.

 

 

Nieznany mężczyzna wszedł do kościoła po zakończonej mszy i próbował zabrać skarbonę. Sprawca miał jednak niemałe kłopoty, gdyż ta była zabezpieczona kłódką i przymocowana do stołu.

Zabezpieczenia nie powstrzymały mężczyzny przed kradzieżą. Sprawca postanowił zabrać ze sobą zarówno skarbonę, jak i stół. W taki sposób wyszedł z kościoła, ale nie pozostał nieuchwytny, gdyż przebieg zajścia zarejestrowały kamery.

 

"Na nagraniu widać, jak mężczyzna niesie nad głową stół z przymocowaną skarboną i oddala się z miejsca dokonanej kradzieży" - poinformowała bytomska policja.

 

Funkcjonariuszom nie zajęło długo schwytanie 35-latka, którego zatrzymano następnego dnia w Bytomiu. Mundurowi przekazali w komunikacie, że sprawca usłyszał już zarzut kradzieży z włamaniem. Grozi mu nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

 

