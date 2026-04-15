Z niecodzienną interwencją mierzyli się śląscy policjanci. W minioną niedzielę bytomscy funkcjonariusze otrzymali wezwanie z jednego z pobliskich kościołów, gdzie skradziona została skarbona z datkami wiernych.

Nie potrafił ukraść skarbony z kościoła, więc zabrał stół, do którego była przytwierdzona 🫣

Nieznany mężczyzna wszedł do kościoła po zakończonej mszy i próbował zabrać skarbonę. Sprawca miał jednak niemałe kłopoty, gdyż ta była zabezpieczona kłódką i przymocowana do stołu.

Bytom. Mężczyzna ukradł skarbonę razem ze stołem

Zabezpieczenia nie powstrzymały mężczyzny przed kradzieżą. Sprawca postanowił zabrać ze sobą zarówno skarbonę, jak i stół. W taki sposób wyszedł z kościoła, ale nie pozostał nieuchwytny, gdyż przebieg zajścia zarejestrowały kamery.

"Na nagraniu widać, jak mężczyzna niesie nad głową stół z przymocowaną skarboną i oddala się z miejsca dokonanej kradzieży" - poinformowała bytomska policja.

Funkcjonariuszom nie zajęło długo schwytanie 35-latka, którego zatrzymano następnego dnia w Bytomiu. Mundurowi przekazali w komunikacie, że sprawca usłyszał już zarzut kradzieży z włamaniem. Grozi mu nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

