Połasił się na ciasto, teraz ma problemy. 20-latkowi grozi 10 lat więzienia

Informacjami o nietypowym włamaniu policjanci podzielili się w środę, wskazując, że zatrzymali 20-latka, który w poniedziałek włamał się do kiosku piekarniczego przy ulicy Zana w Lublinie. Aby wejść do środka, młody mężczyzna wybił szybę. Następnie - jak się okazało - jego łupem nie padły pieniądze ani wartościowe przedmioty, lecz ciasta, którymi na miejscu postanowił się posilić.

W chwili zdarzenia 20-latek miał prawie dwa promile alkoholu w organizmie. Dodatkowo znaleziono przy nim marihuanę oraz mefedron.

Zgłoszenie o włamaniu trafiło do służb od pracownika ochrony z sąsiedniej firmy, który zauważył siedzącego w piekarni mężczyznę. Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji. Z uwagi na liczne obrażenia rąk u 20-latka, które powstały najprawdopodobniej w wyniku forsowania zabezpieczeń, mężczyzna najpierw został przewieziony do szpitala, gdzie udzielono mu pomocy medycznej.

Dopiero później możliwe było przeprowadzenie pozostałych niezbędnych czynności z 20-latkiem. Wytłumaczył on policjantom, że myślał, że znajduje się we własnym domu. Jak podkreślili funkcjonariusze, ta wersja zdarzeń nie zwolni go jednak z odpowiedzialności. W środę usłyszy on zarzuty kradzieży z włamaniem, za co grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Dodatkowo zarzuca się mu zniszczenie mienia oraz posiadanie narkotyków.

