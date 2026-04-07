Jak przekazała asp. Kamila Sowińska z KMP w Łodzi do zdarzenia doszło w Wielką Sobotę. Policja zawiadomił świadek, którego uwagę zwróciło głośne zachowanie pielęgniarek, sugerujące, że mogą być one pod wpływem alkoholu.

- Gdy policjanci przyjechali na miejsce, podejrzenie się potwierdziło. Zatrzymano dwie kobiety w wieku 51 oraz 53 lat. Badanie alkomatem wykazało u młodszej z nich 2,1 promila alkoholu w organizmie, natomiast u starszej 2,5 promila - poinformowała policjantka.

Pielęgniarki zostały przewiezione na komendę, gdzie do czasu wytrzeźwienia zostały osadzone w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.

Pielęgniarki usłyszały zarzuty. Przedstawiciele szpitala zabrali głos

Dalsze czynności w tej sprawie są prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź Górna.

- Kobietom przedstawiono zarzuty narażenia pacjentów na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za to przestępstwo grozi od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności - przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.

Rzeczniczka szpitala im. Kopernika w Łodzi Julia Ścigała zapewniła, że sobotni incydent na oddziale kardiologii wywołał powszechne oburzenie, zarówno w gronie personelu, jak i dyrekcji.

- Pielęgniarki złamały zasady etyki zawodowej, nie tylko wobec pacjentów, ale i pozostałych pracowników. Narażenie bezpieczeństwa pacjentów jest niedopuszczalne. Zachowanie pielęgniarek godzi w dobre imię zawodu i naszego szpitala. Obie zostały odsunięte od pracy, trwa wewnętrzne postępowanie wyjaśniające. Dyrekcja nie wyobraża sobie dalszej współpracy z tymi paniami - zaznaczyła rzeczniczka.

