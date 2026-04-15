Naczelnik OSP Trąbki zginął w koszmarnym wypadku. Jechał do wezwania
O godz. 18 jednostki OSP oraz PSP z województwa małopolskiego oddadzą hołd zmarłemu naczelnikowi OSP Trąbki - przekazał kpt. Hubert Ciepły z Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie. 35-latek jechał do wezwania dotyczącego pożaru traw, jednak jego samochód uderzył w słup energetyczny. "Druh oddał życie, będąc w drodze, by nieść pomoc innym" - napisał Związek Ochotniczych Straży Pożarnych.
Rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, kpt. Hubert Ciepły, zaapelował w środę do małopolskich jednostek Ochotniczej oraz Państwowej Straży Pożarnej o "oddanie hołdu zmarłemu druhowi, naczelnikowi OSP Trąbki".
Zgodnie z jego prośbą, o godz. 18 na jedną minutę wyłączone zostaną sygnały świetlne oraz dźwiękowe w pojazdach pożarniczych.
Tragedia w Biskupicach. Druh oddał życie, niosąc pomoc innym
35-letni druh zginął w środę w wypadku. Jak poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce, do zdarzenia doszło przed godz. 19 w miejscowości Biskupice na drodze powiatowej. "Kierujący samochodem osobowym marki BMW, jadąc od miejscowości Szczygłów (...) stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu, a następnie uderzył w betonowy słup energetyczny oraz ogrodzenie jednej z posesji" - przekazali funkcjonariusze.
Naczelnik OSP Trąbki poniósł śmierć na miejscu. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych przekazał, że mężczyzna jechał do wezwania dotyczącego pożaru traw. Był w drodze do remizy, a wiadomość z informacją o pożarze odebrał zaledwie kilka minut wcześniej.
"Na miejsce natychmiast zadysponowano zastępy straży pożarnej, Zespół Ratownictwa Medycznego oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pomimo podjętej walki o życie, 35-letniego Druha nie udało się uratować" - wskazano w wydanym komunikacie, podkreślając, że śmierć naczelnika "to ogromna tragedia dla całej strażackiej rodziny", a on sam "oddał życie, będąc w drodze, by nieść pomoc innym".
"W imieniu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP najszczersze wyrazy współczucia rodzinie, bliskim oraz całej społeczności strażackiej pogrążonej w bólu i żałobie składa Prezes ZG ZOSP RP Druh Waldemar Pawlak. Cześć Jego Pamięci" - napisali strażacy.
