Rzecznik prasowy prok. Piotr Antoni Skiba przekazał we wtorek, że sprawca wypadku w Łomiankach był pod wpływem alkoholu, a w jego miejscu zamieszkania znaleziono nieznaczną ilość marihuany. Mężczyznę ukarano wcześniej dwoma sądowymi zakazami prowadzenia pojazdów mechanicznych (w 2023 roku i 2026 roku), m.in. za jazdę po spożyciu alkoholu.

Wypadek w Łomiankach. Policja szuka świadków

44-letniemu Patrykowi R. postawiono w związku z wypadkiem trzy zarzuty: spowodowania wypadku śmiertelnego w ruchu drogowym pod wpływem alkoholu, połączonego z ucieczką i nieudzieleniem pomocy pokrzywdzonym, oraz naruszenia zakazu prowadzenia pojazdów, a także posiadania środków odurzających. Grozi mu do 20 lat więzienia.

33-letni Piotr B., który był pasażerem w samochodzie prowadzonym przez Patryka R., usłyszał zarzut nieudzielenia pomocy poszkodowanym, za co grozi mu do trzech lat więzienia.

Rzecznik prokuratury prok. Piotr Antoni Skiba poinformował, że w momencie zatrzymania, czyli dziewięć godzin po wypadku, mężczyźni wciąż byli pod wpływem alkoholu. - Ilość alkoholu w wydychanym powietrzu wynosiła około 0,5 promila - przekazał.

- Aktualnie trwają czynności procesowe z tymi podejrzanymi w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Żoliborz - dodał rzecznik.

Łomianki. W wypadku zginęły dwie osoby, sprawca uciekł z miejsca zdarzenia

Do zderzenia kilku samochodów osobowych doszło w niedzielę na Drodze Krajowej nr 7 w pobliżu Łomianek w woj. mazowieckim. Dwie osoby, 19-latka i 15-latek, zginęły, a jedna osoba została ranna.

- Jeden z samochodów dachował. Na miejscu śmierć poniosły dwie osoby: kobieta oraz nastolatek. Łącznie w zdarzeniu brało udział 11 osób. Jedna z osób została przetransportowana do szpitala Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Kilku kolejnym osobom pomocy medycznej udzielono na miejscu zdarzenia - mówił w niedzielę oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim mł. kpt. Damian Dolniak.

