- Z niecierpliwością czekamy na negocjacje. Myślę, że będą pozytywne - powiedział Vance dziennikarzom przed wylotem do Pakistanu startem z bazy Andrews w Maryland.

- Jak powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych, jeśli Irańczycy są gotowi negocjować w dobrej wierze, z pewnością jesteśmy gotowi wyciągnąć do nich otwartą dłoń - dodał wiceprezydent USA przed wylotem z Waszyngtonu.

- Jeśli będą próbowali nami grać, przekonają się, że zespół negocjacyjny nie jest na to otwarty - przekonywał amerykański polityk.

Rozmowy w Pakistanie. Porozumienie wisi na włosku

Iran zapowiedział, że jego udział w negocjacjach może zależeć od wstrzymania izraelskich ataków na Liban.

- Przeprowadzenie rozmów w celu zakończenia wojny zależy od przestrzegania przez USA zobowiązań zawieszenia broni na wszystkich frontach, a zwłaszcza w Libanie - powiedział Esmaeil Baqaei, rzecznik irańskiego MSZ.

Irańscy urzędnicy stwierdzili, że izraelskie ataki pozbawiły rozmowy w Pakistanie "znaczenia". Mimo to, irańscy Strażnicy Rewolucji Islamskiej zasygnalizowali, że zobowiązują się do zawieszenia broni na czas negocjacji i "nie rozpoczęli żadnych działań przeciwko żadnemu państwu".

Atom i cieśnina Ormuz głównymi tematami negocjacji

Oficjalne źródła podają, że rozmowy w Islamabadzie obejmą kilka drażliwych kwestii, w tym wzbogacaniu uranu przez Iran i swobodny przepływ towarów przez cieśninę Ormuz. Pakistan zapowiedział, że rozmowy rozpoczną się w piątek, ale Vance prawdopodobnie nie pojawi się przed sobotą.

Od czasu wejścia w życie zawieszenia broni prezydent USA Donald Trump wyraził niezadowolenie z postępowania Iranu w strategicznej Cieśninie Ormuz, która miała zostać ponownie otwarta, podczas gdy Teheran ostro zareagował na izraelskie ataki w Libanie, twierdząc, że również on jest objęty porozumieniem.

Późnym piątkowym wieczorem wszystkie drogi prowadzące do hotelu Serena, spodziewanego miejsca spotkania, zostały zablokowane przez wzmożone środki bezpieczeństwa, a duży baner i cyfrowe tablice wzdłuż autostrady obwieszczały „Rozmowy w Islamabadzie”.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni