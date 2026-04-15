"(Chińczycy) zgodzili się nie wysyłać broni do Iranu” – napisał Trump. "Nasza współpraca jest mądra i bardzo dobra! Czy to nie lepsze niż walka?" - oznajmił prezydent USA na swoich mediach społecznościowych, zastrzegając, że USA są bardzo dobre w walce, jeśli już muszą to robić.

Trump wyraził przekonanie, że Chiny są bardzo zadowolone z faktu, iż Stany Zjednoczone "na stałe otwierają cieśninę Ormuz". "Robię to również dla nich. I dla świata" - napisał.

Xi napisał list do Trumpa. Zapewnił, że nie wysyła broni Iranowi

Prezydent USA powiedział też w wywiadzie dla Fox Business, że Xi napisał mu w tym tygodniu list, w którym zaprzeczył, by Chiny przesyłały broń Iranowi.

Zapytany o doniesienia o dużych cyberatakach chińskich na FBI, nie odniósł się do nich wprost, a tylko oznajmił: "My robimy to im. Oni robią to nam". "Chiny to Chiny. Z nimi nigdy nie jest łatwo, ale nam idzie z Chinami świetnie" - dodał.

Wcześniej media obiegła informacja jakoby Chiny miały w planach wysłanie do Iranu naramiennych wyrzutni przeciwlotniczych.

Trump zagroził nałożeniem ceł na Chiny

Trump ponowił w niedzielę swoją groźbę nałożenia 50-procentowych ceł na państwa przekazujące broń Iranowi, zaznaczając, że dotyczy to też Chin.

W poniedziałek Stany Zjednoczone zaczęły blokować w cieśninie Ormuz ruch statków korzystających z irańskich portów. Trump utrzymuje, że blokada ma skłonić Iran do ponownego otwarcia cieśniny, kluczowego szlaku eksportu ropy naftowej i gazu z krajów regionu Zatoki Perskiej.

Trump wypowiadał się na temat Chin przed swoją wizytą w tym kraju, planowaną na 14 i 15 maja.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni