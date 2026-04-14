Jak przekazał Reuters, płynący pod banderą Panamy tankowiec Peace Gulf zmierza do portu Hamrija w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Dotychczas przewoził on irański surowiec do nienależących do Iranu portów na Bliskim Wschodzie - wynika z danych firmy analitycznej Kpler.

Trzeci tankowiec przepłynął przez Ormuz. Co z blokadą USA?

Wcześniej przez cieśninę Ormuz przepłynęły dwa tankowce objęte sankcjami USA. Tankowiec Rich Starry był pierwszym, który przepłynął przez cieśninę i opuścił Zatokę Perską od czasu rozpoczęcia blokady - podkreślił Reuters powołując się na dane monitorujących ruch morski firm LSEG i Kpler. Obecnie przewozi on metanol z portu Hamrija.

Na pokładzie tankowca pracuje chińska załoga.

ZOBACZ: Chiński tankowiec przepłynął przez Ormuz. Pierwszy taki przypadek

We wtorek chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło, że blokada irańskich portów przez USA jest "niebezpieczna i nieodpowiedzialna". Nie wspomniano jednak o tym, czy chińskie statki przepływają przez cieśninę.

Kolejny tankowiec, który bezpiecznie opuścił cieśninę to Murlikishan, który udaje się do Iraku po olej opałowy. Wcześniej, jeszcze pod inna nazwą, transportował on rosyjską i irańską ropę.

Blokada cieśniny Ormuz. USA zaostrzają przepisy

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział wprowadzenie blokady w niedzielę, gdy oznajmiono, że rozmowy pokojowe w Islamabadzie nie doprowadziły do porozumienia między USA a Iranem.

ZOBACZ: Nowe maksymalne ceny paliw. Ministerstwo Energii podało stawki

Blokada ma dotyczyć statków, wpływających lub wypływających z irańskich portów. Jednak choć trzy statki, które przepłynęły przez cieśninę Ormuz są powiązane z Teheranem, to nie zmierzały do portów irańskich. Nie są więc objęte blokadą - zauważył Reuters.

Nowe ograniczenie nie obejmuje dostaw materiałów humanitarnych, takich jak żywność czy leki. Transporty te będą odbywać się pod ścisłą kontrolą USA.

