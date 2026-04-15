Niemal dwie trzecie ankietowanych uznało za niedopuszczalne groźby prezydenta USA pod adresem Iranu - wynika z badania opinii publicznej IBRIS, którego wyniki publikuje w środę "Rzeczpospolita".

W zleconym przez dziennik sondażu respondentów zapytano, jak oceniają słowa Donalda Trumpa wypowiedziane 7 kwietnia br., na kilkanaście godzin przed upływem ultimatum dotyczącego odblokowania Cieśniny Ormuz. Amerykański prezydent groził Teheranowi twierdząc, że "dziś w nocy zginie cała cywilizacja".

Donald Trump groził Iranowi. Polacy ocenili jego słowa

62,6 proc. pytanych oceniło tę wypowiedź jako "niedopuszczalną". Dla 19,1 proc. respondentów te słowa to przesada, ale uważają je za element negocjacji. Z kolei 13,7 proc. badanych uważa je za przejaw twardej postawy prezydenta USA wobec Iranu.

Jak czytamy w "Rz", deklarację Trumpa krytycznie ocenia 92 proc. zwolenników koalicji rządzącej oraz 44 proc. wyborców opozycji. Wypowiedź prezydenta USA częściej jest odbierana negatywnie przez kobiety (72 proc.) niż mężczyzn (52 proc.).

Największą pobłażliwość wobec gróźb wypowiedzianych przez gospodarza Białego Domu przejawiają osoby w wieku 18-29 lat - w tej grupie wiekowej jest tylko 31 proc. oceniających je krytycznie.

Badanie przeprowadzono 10 i 11 kwietnia br. na 1074-osobowej grupie respondentów.

