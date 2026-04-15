Berkowicz "przerobił" flagę Izraela. Czarzasty zawiadomił prokuraturę

Konrad Berkowicz zabrał głos na początku wtorkowych obrad Sejmu w ramach wniosków formalnych. W kontekście konfliktu na Bliskim Wschodzie zarzucił Izraelowi przeprowadzanie ataków z użyciem zakazanych bomb fosforowych oraz dodał, że w wyniku takich ataków cierpi ludność cywilna, w tym dzieci i kobiety.

- Izrael dokonuje na naszych oczach ludobójstwa ze szczególnym okrucieństwem, Izrael to nowa III Rzesza - powiedział poseł Konfederacji. Następnie stojąc na sejmowej mównicy rozwinął wydruk przedstawiający przerobioną izraelską flagę, na której zamiast gwiazdy Dawida widniała swastyka. Berkowicz powiedział, że tak właśnie powinna wyglądać flaga Izraela.

ZOBACZ: Wystąpienie Berkowicza wywołało skandal. "Marszałek podejmie odpowiednie działanie"

W środowym komunikacie Kancelaria Sejmu poinformowała, że Włodzimierz Czarzasty złożył w prokuraturze zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Berkowicza. Jak podkreślono, w ocenie marszałka Sejmu, "poseł podczas obrad Sejmu dopuścił się czynów publicznego znieważenia flagi państwa obcego oraz propagowania faszyzmu".

W skierowanym do prokuratury piśmie marszałek opisuje zachowanie Berkowicza. "Poseł Konrad Berkowicz w trakcie swojego wystąpienia na mównicy sejmowej stwierdził, że Izrael to nowa III Rzesza i że w związku z tym jego flaga powinna zawierać swastykę. Po wypowiedzeniu tych słów poseł rozwinął i zaprezentował flagę państwa Izrael zniekształconą w ten sposób, że w miejsce symbolu Gwiazdy Dawida nadrukował symbol nazistowskich Niemiec" - wskazał Czarzasty w zawiadomieniu.

Podkreślił, że w ten sposób doszło do "znieważenia flagi państwa, z którym Polska pozostaje w stosunkach dyplomatycznych, wyjątkowo doświadczonego dramatycznymi wydarzeniami Holokaustu". "Zachowanie to jest szczególnie oburzające, gdyż nastąpiło w Dniu Pamięci Holokaustu, który przypomina o tragedii milionów żydowskich ofiar niemieckiego nazizmu" - dodał marszałek Sejmu.

ZOBACZ: Izrael traci sojusznika. Meloni ogłosiła decyzję

Do pisma dołączone zostały dowody w postaci wyciągu ze stenogramu posiedzenia Sejmu oraz nagranie wypowiedzi posła.

Według Czarzastego zachowanie posła Berkowicza może być kwalifikowane jako czyny stanowiące przestępstwo przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej z art. 137 par. 2 Kodeksu karnego (publiczne znieważenie flagi państwa obcego) oraz przestępstwo przeciwko porządkowi publicznemu z art. 256 par. 2 Kodeksu karnego (propagowanie faszyzmu).

We wtorek Kancelaria Sejmu poinformowała, że marszałek zwróci się do Prezydium Sejmu o ukaranie Berkowicza na podstawie artykułu Regulaminu Sejmu "przewidującego sankcje finansowe za naruszenie powagi Sejmu swoim zachowaniem".

ZOBACZ: "To była masakra". Izrael przeprowadził ogromny atak na cele w Libanie

Zgodnie z art. 256 Kodeksu karnego "kto publicznie propaguje nazistowski, komunistyczny, faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3".

Z kolei art. 137 Kk mówi m.in., że grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku podlega ten kto na terytorium RP, znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny znak państwa obcego, wystawione publicznie przez przedstawicielstwo tego państwa lub na zarządzenie polskiego organu władzy”.

Fala komentarzy po wystąpieniu Berkowicza. Izrael nie kryje oburzenia. "Wstydźcie się"

Do zachowania posła Konfederacji odniosło się też we wtorek polskie MSZ na portalu X. "Ministerstwo Spraw Zagranicznych w najostrzejszy sposób potępia posłużenie się przez posła Konrada Berkowicza symbolem swastyki wpisanym we flagę Państwa Izrael. Krytyka polityki regionalnej Izraela ze strony posła nie uzasadnia takiego gestu, który jest w najwyższym stopniu obraźliwy nie tylko dla Żydów i Izraelczyków, ale wszystkich, wśród których Holokaust i inne zbrodnie nazistowskie są ważnym elementem pamięci i tożsamości" - czytamy we wpisie resortu.

Do wpisu innego polityka Konfederacji Sławomira Mentzena, który udostępnił nagranie z wystąpieniem Berkowicza, odniósł się we wtorek ambasador USA w Polsce Tom Rose. "Wstydźcie się, wstydźcie się, wstydźcie się! Może nawet zauważyliście, że my, Żydzi, nie jesteśmy już tak łatwi do pomiatania, prawda? Bronimy się z całych sił, bez przeprosin - stoimy po stronie naszych przyjaciół i wiemy, jak walczyć i pokonać naszych wrogów!" - napisał na platformie X. Rose.

ZOBACZ: Wspólny apel USA i Libanu. Izrael znalazł się pod presją

Zdarzenie to skomentowała także we wtorek ambasada Izraela w Polsce. "Zdecydowanie potępiamy dzisiejszy antysemicki horror w polskim parlamencie ze strony posła Berkowicza" - czytamy we wpisie na platformie X. "W oficjalny Dzień Pamięci o Holokauście w Izraelu polski poseł zbezcześcił flagę izraelską i porównał żydowski symbol oraz państwo żydowskie do nazistów, zamiast wyrazić solidarność z ofiarami Holokaustu" - podkreślono.

We wtorek w Izraelu obchodzone było święto państwowe Jom Ha-Szoa - Dzień Pamięci o Ofiarach Zagłady. Jest to święto ruchome, przypada 27. dnia hebrajskiego miesiąca Nisan (zazwyczaj w kwietniu lub maju) a data ta została wybrana ze względu na bliskość rocznicy powstania w getcie warszawskim (15. Nisan 1943 - 19 kwietnia 1943). W kalendarzu gregoriańskim w 2026 r. święto to wypada 14 kwietnia.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni