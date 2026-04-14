Poseł Konfederacji Konrad Berkowicz, przemawiając we wtorek z mównicy sejmowej pokazał wydruk przerobionej flagi Izraela ze swastyką w miejscu gwiazdy Dawida.

Kancelaria Sejmu opublikowała w związku z tym incydentem komunikat, w którym zapowiada dalsze kroki, jakie mają zostać podjęte wobec posła. Do Prezydium Sejmu trafi wniosek o ukaranie Berkowicza na podstawie postanowień Regulaminu Sejmu, który przewiduje sankcje finansowe za naruszenie powagi Sejmu swoim zachowaniem.

"Na polecenie Marszałka Sejmu służby prawne Kancelarii Sejmu analizują możliwość podjęcia dalszych kroków prawnych, w tym zawiadomienia organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na podstawie art. 137 par. 2 Kodeksu karnego (publiczne znieważenie flagi państwa obcego) i art. 256 Kodeksu karnego (propagowanie nazizmu)" - czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie Sejmu.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty stanowczo potępia skandaliczne zachowanie posła Konrada Berkowicza, który w trakcie wystąpienia na sali plenarnej zaprezentował symbolikę odwołującą się…

Na początku wtorkowych obrad w ramach wniosków formalnych głos zabrał Berkowicz. W kontekście konfliktu na Bliskim Wschodzie zarzucał Izraelowi przeprowadzanie ataków z użyciem zakazanych bomb fosforowych.

- Ataki Izraela na Bliskim Wschodzie odczuwają już Polacy w cenach paliwa, ale jak odczuwają to dzieci, których zginęło już kilkadziesiąt razy więcej niż podczas całej wojny w Ukrainie? - mówił poseł Konfederacji.

Wskazał, że w wyniku takich ataków cierpi ludność cywilna. - Izrael dokonuje na naszych oczach ludobójstwa ze szczególnym okrucieństwem, Izrael to nowa III Rzesza - powiedział poseł Konfederacji.

Następnie stojąc na sejmowej mównicy rozwinął wydruk przedstawiający przerobioną izraelską flagę, na której zamiast gwiazdy Dawida znalazła się swastyka. Berkowicz powiedział, że tak właśnie powinna wyglądać flaga Izraela.

Poseł Konfederacji Konrad Berkowicz pokazał przerobioną flagę Izraela podczas wystąpienia w Sejmie (PAP/Rafał Guz)

Prowadzący obrady marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, zwracając się do posła Konfederacji, powiedział, że pokazywanie swastyki w polskim Sejmie nie jest w żaden sposób usprawiedliwione. Część posłów na sali zaczęła skandować hasło: "skandal".

Następnie głos zabrał poseł Centrum Sławomir Ćwik, który powiedział, że Berkowicz propagował symbol nazistowski i popełnił czyn zabroniony, określony w Kodeksie karnym. Wniósł do marszałka Sejmu o sporządzenie stosownego stenogramu i przekazanie do prokuratury w celu wszczęcia postępowania.

Głos w sprawie wystąpienia Berkowicza zabrała Ewa Schädler, przewodnicząca komisji etyki poselskiej, w rozmowie z Interią.

- Podejrzewam, że dostaniemy na kolejne posiedzenie sporo wniosków do Komisji etyki w tej sprawie. Tylko jeśli poseł użył symbolu swastyki, to jest to sprawa dla prokuratora - powiedziała.

Dodała, że jest to "oczywiście zachowanie karygodne". - Nawet sama sugerowałabym prokuratora, bo to jednak symbol zakazany. Zwrócenie uwagi, upomnienie czy nagana, a więc środki jakimi dysponuje komisja, niestety na posła Konrada Berkowicza nie działają - dodała.

Zgodnie z art. 256 Kodeksu karnego "kto publicznie propaguje nazistowski, komunistyczny, faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3".

Dyrektor Biura Obsługi Medialnej Kancelarii Sejmu Lech Sołtys zapytany, czy zostaną podjęte jakieś formalne kroki w związku z zachowaniem Berkowicza, odpowiedział, że "na pewno marszałek Sejmu podejmie odpowiednie działanie zgodnie z procedurami".

Z kolei do wpisu innego polityka Konfederacji Sławomira Mentzena, który udostępnił nagranie z wystąpieniem Berkowicza, odniósł się ambasador USA w Polsce Tom Rose.

"Wstydźcie się, wstydźcie się, wstydźcie się! Może nawet zauważyliście, że my, Żydzi, nie jesteśmy już tak łatwi do pomiatania, prawda? Bronimy się z całych sił, bez przeprosin - stoimy po stronie naszych przyjaciół i wiemy, jak walczyć i pokonać naszych wrogów!" - napisał Rose na platformie X.

