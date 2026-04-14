Prowadzący Marek Tejchman dopytywał, czy Karol Nawrocki nie przyjmując ślubowania od wybranych przez Sejm sędziów do TK popełnił przestępstwo. - Moim zdaniem tak - odparł Waldemar Żurek. Minister sprawiedliwości zaznaczył jednocześnie, że "oczywiście prezydent jest chroniony". - Jest chroniony immunitetem i można go postawić przed Trybunałem Stanu, ale trzeba mieć wtedy kwalifikowaną większość w parlamencie - mówił.

Przypomniał, że z kancelarii prezydenta płynęły sygnały o wątpliwościach dotyczących sposobu wyboru wszystkich sześciu sędziów. - Gdy marszałek Sejmu pokazuje krok po kroku procedurę i okazuje się, że wszystko jest ok. Następnego dnia po przeciąganiu i wielokrotnym pytaniu prezydenta przez tych sędziów: prezydencie, kiedy odbierzesz od nas przysięgę? Wtedy odbiera od dwóch (sędziów - red.) i na dodatek jego urzędnicy mówią: wybieraliśmy sobie patrząc na życiorys - stwierdził prokurator generalny.

Ślubowanie sędziów TK. Minister sprawiedliwości chce się przyjrzeć działaniu współpracowników prezydenta

Zdaniem Żurka "prezydent jest tym, który podpisuje decyzje, ale na pewno ma doradców". - I chciałbym się dowiedzieć, kto w niedopełnieniu obowiązków, czyli nieodebraniu przyrzeczenia i przekroczeniu uprawnień, czyli badaniu życiorysów - gdzie nie ma do tego żadnej podstawy prawnej - kto prezydentowi pomagał w tym, bo pomocnictwo jest również karane w polskim prawie - zaznaczył.

Gospodarz programu przytoczył słowa polityka Konfederacji Przemysława Wiplera, który we wtorkowym "Graffiti" powiedział, że to co proponuje minister sprawiedliwości, jest "zastraszaniem urzędników". - Nie, nie, my mówimy o określonych działaniach - odparł.

Jednocześnie wyraził przekonanie, że "zastraszał" szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki, który mówił do prezesów KRS-u, że "jeżeli zrobicie zgromadzenia, to przekroczycie uprawniania i będziecie mieli sprawy karne". - On ich straszył - ocenił Żurek.

WIDEO: Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek w programie "Gość Wydarzeń"

Wracając do sprawy Nawrockiego podkreślił, że "prezydent bezprawnie odmówił". - Zaprzysięgając dwóch pokazał, że pozostali sędziowie go nie interesują i badał ich życiorysy. Nie ma do tego prawa. Ktoś mu pomagał - dodał.

- Ja muszę wiedzieć, kto pomagał prezydentowi w naruszaniu prawa. Bo to nie są decyzje, w których prezydent ma autonomię i może w prawo, może w lewo. (...) Tutaj jest konstytucja, która stanowi jasno - to Sejm wybiera a nie prezydent. (...) Prawo jest twarde i jasne tutaj - tłumaczył Żurek.

Minister sprawiedliwości zauważył, że w dyskusjach dotyczących ślubowania brali udział współpracownicy prezydenta, a nie on sam. - Cały czas mówili urzędnicy kancelarii. Być może dowiemy się, że prezydent miał inne zadanie, ale ktoś mówił: nie, ja gwarantuję iść tą drogą - mówił Żurek i zaznaczył, że Nawrocki "zazwyczaj w ważnych sprawach wychodzi z orędziem, udziela wywiadów".

Ziobro i Romanowski na Węgrzech. Żurek wysłał pismo do Budapesztu

Żurek odniósł się również do sytuacji przebywających na Węgrzech Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego po wygraniu wyborów przez partię TISZA.

Obecny szef polskiego resortu sprawiedliwości przekazał, że wysłał we wtorek pismo w tej sprawie do swojego węgierskiego odpowiednika. - Jeszcze zaadresowane na tego ministra, który sprawuje urząd, bo w lutym uruchomiłem już taką procedurę. Przesłałem europejski nakaz aresztowania dotyczący pana Romanowskiego. Minister (węgierski - red.) odpowiedział mi jednym zdaniem: "Węgry przestrzegają prawa". W dyplomacji wiadomo, co to znaczy - przypomniał Waldemar Żurek.

Zaznaczył, że "teraz sytuacja jest inna". - Może to (pismo - red.) trafi już na biurko nowego ministra, więc nie możemy popadać w zwłokę. Wysłałem też pismo dzisiaj do ministra spraw wewnętrznych Węgier, żeby określił jedną rzecz, której my do dzisiaj nie wiemy - w przestrzeni publicznej nie pojawiła się żadna wiarygodna informacja, że Ziobro i Romanowski mają azyl - stwierdził Żurek.

