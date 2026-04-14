Ruch Żurka ws. Ziobry i Romanowskiego. Na Węgry wysłano dwa pisma

Pisma skierowane do władz Węgier dotyczą śledztwa prowadzonego Prokuraturę Krajową w sprawie nieprawidłowości związanych z Funduszem Sprawiedliwości.

Pierwsze z nich dotyczy europejskiego nakazu aresztowania wobec Marcina Romanowskiego. Minister sprawiedliwości oczekuje od swojego węgierskiego odpowiednika informacji, czy nakazowi nadano bieg, a jeśli tak - na jakim etapie znajduje się postępowanie dotyczące jego wykonania.

Jednocześnie w dokumencie oceniono wcześniejszą odpowiedź strony węgierskiej, której udzielono 30 marca, jako niewystarczającą. Minister sprawiedliwości zapytał także, czy Romanowskiemu przyznano status uchodźcy, a jeśli tak - kiedy wydano taką decyzję.

Drugie pismo skierowano do węgierskiego ministerstwa spraw wewnętrznych. Waldemar Żurek przekazał w nim informacje dotyczące prowadzonego śledztwa. W dokumencie napisano, że Zbigniewowi Ziobrze przedstawiono zarzuty popełnienia 26 przestępstw, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.

Takie informacje wskazano również w przypadku Romanowskiego. W piśmie zawarto, że zarzuca mu się popełnienie 19 przestępstw, między innymi przywłaszczenie środków publicznych z Funduszu Sprawiedliwości.

Węgierskiemu MSZ przekazano też, że wobec Romanowskiego wdrożono poszukiwania na podstawie europejskiego nakazu aresztowania, który przekazano resortowi sprawiedliwości Węgier w lutym.

