Ruch Żurka ws. Ziobry i Romanowskiego. Na Węgry wysłano dwa pisma
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek skierował do władz Węgier dwa pisma w sprawie śledztwa związanego z Funduszem Sprawiedliwości - przekazała Prokuratura Krajowa. Dokumenty są związane ze sprawą Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, którzy przebywają na Węgrzech w ramach prawa do azylu.
Pisma skierowane do władz Węgier dotyczą śledztwa prowadzonego Prokuraturę Krajową w sprawie nieprawidłowości związanych z Funduszem Sprawiedliwości.
Pierwsze z nich dotyczy europejskiego nakazu aresztowania wobec Marcina Romanowskiego. Minister sprawiedliwości oczekuje od swojego węgierskiego odpowiednika informacji, czy nakazowi nadano bieg, a jeśli tak - na jakim etapie znajduje się postępowanie dotyczące jego wykonania.
Jednocześnie w dokumencie oceniono wcześniejszą odpowiedź strony węgierskiej, której udzielono 30 marca, jako niewystarczającą. Minister sprawiedliwości zapytał także, czy Romanowskiemu przyznano status uchodźcy, a jeśli tak - kiedy wydano taką decyzję.
Drugie pismo skierowano do węgierskiego ministerstwa spraw wewnętrznych. Waldemar Żurek przekazał w nim informacje dotyczące prowadzonego śledztwa. W dokumencie napisano, że Zbigniewowi Ziobrze przedstawiono zarzuty popełnienia 26 przestępstw, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.
Takie informacje wskazano również w przypadku Romanowskiego. W piśmie zawarto, że zarzuca mu się popełnienie 19 przestępstw, między innymi przywłaszczenie środków publicznych z Funduszu Sprawiedliwości.
Węgierskiemu MSZ przekazano też, że wobec Romanowskiego wdrożono poszukiwania na podstawie europejskiego nakazu aresztowania, który przekazano resortowi sprawiedliwości Węgier w lutym.
