Jak wynika z danych dotyczących żeglugi, chiński tankowiec Rich Starry byłby pierwszym statkiem, który przepłynął przez cieśninę i opuścił Zatokę Perską od czasu rozpoczęcia blokady USA.

Właściciel tankowca Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd, został objęty sankcjami przez Stany Zjednoczone za współpracę handlową z Teheranem. Agencji Reutera nie udało się jak dotąd uzyskać od firmy wyjaśnienia, dlaczego tankowiec bez problemu przepłynął przez cieśninę Ormuz.

Chiński tankowiec przepłynął przez Ormuz. Pierwszy taki przypadek

Rich Starry jest tankowiec średniego zasięgu, który przewozi na pokładzie około 250 000 baryłek metanolu. Jak pokazują dane MarineTraffic, jego załadunek miał miejsce w porcie Hamriyah w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

ZOBACZ: Amerykanie zablokowali cieśninę Ormuz. Trump grozi "błyskawiczną eliminacją"

Na pokładzie statku pracuje chińska załoga.

Jak wynika z danych LSEG, we wtorek wpłynął do cieśniny również tankowiec Murlikishan, podobnie jak Rich Starry objęty sankcjami USA. Pusty jak na razie statek ma dopłynąć do portu w Iraku 16 kwietnia. Wcześniej przewoził on ropę pochodzącą z Federacji Rosyjskiej i Iranu.

Blokada cieśniny Ormuz. USA zwiększają presję na Iran

W poniedziałek Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) wystosowało ostrzeżenie do załóg statków, zapowiadając, że będzie przechwytywało jednostki wypływające z i do portów w Iranie na całym wybrzeżu tego kraju. Blokada rozpoczęła się o godz. 16 czasu polskiego.

Jak podał Reuters, załogom przekazano ostrzeżenie, że "statki wchodzące na zablokowany obszar lub opuszczające go bez zezwolenia podlegają przechwyceniu, zawróceniu i zajęciu".

ZOBACZ: Szansa na pokój na Bliskim Wschodzie. Trump potwierdził wznowienie rozmów

Blokada nie obejmuje dostaw materiałów humanitarnych, takich jak żywność czy leki. Transporty będą odbywać się pod ścisłą kontrolą USA.

Kolejne ograniczenia nałożone na cieśninę Ormuz zapowiedział już w niedzielę prezydent USA Donald Trump. To reakcja na bezowocne weekendowe rozmowy pokojowe z Iranem w Islamabadzie.

