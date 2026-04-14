W Monitorze Polski pojawiło się kolejne obwieszczenie ministra Miłosza Motyki dotyczące stawek za paliwo. Ma to związek z programem "Ceny Paliwa Niżej" w ramach reakcji na rosnące ceny na stacjach benzynowych, które są efektem wojny na Bliskim Wschodzie.

W środę litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,16 zł, benzyny 98 - 6,70 zł, a oleju napędowego - 7,41 zł.

Maksymalne ceny paliw. Obwieszczenie ministra energii

Obwieszczenia ministra energii ws. maksymalnych cen paliw są publikowane codziennie w dni robocze. Określone stawki obowiązują od dnia następującego po ich ogłoszeniu.

Przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Stawki są ustalane według określonej formuły, która obejmuje średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Donald Tusk: Nie zamierzamy rezygnować z programu "CPN"

Premier Donald Tusk zapowiedział, że w kontekście cen paliw rząd zamierza "dmuchać na zimne". Słowa te padły w związku z ogłoszeniem zawieszenia broni w wojnie na Bliskim Wschodzie.

- Nie zamierzamy rezygnować z tego mechanizmu, który wprowadziliśmy, bo będziemy dmuchać na zimne. Tym bardziej, że to zimne jest ciągle bardzo gorące, szczerze powiedziawszy - podkreślił szef rządu.

- Do dyspozycji ministra finansów pozostają decyzje - to można załatwiać od ręki - dotyczące akcyzy i VAT-u. Nadal - jestem o tym przekonany - będziemy mogli mówić o najtańszym paliwie tu w Polsce - powiedział premier.

