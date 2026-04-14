Oprócz pięciu policjantów w związku z tragedią zatrzymano dwóch pracowników haitańskiego Instytutu Ochrony Dziedzictwa Narodowego, który zarządza Cytadelą Laferriere – przekazała agencja AP.

Panika wybuchła w sobotę przy wejściu na teren obiektu, ale nie jest jasne, co do niej doprowadziło. Sytuację dodatkowo pogorszył ulewny deszcz. Początkowo informowano o 30 ofiarach śmiertelnych, ale władze skorygowały bilans, ogłaszając, że zginęło 25 osób.

Według danych przytaczanych przez AP rannych zostały dziesiątki osób, a 30 w niedzielę wciąż przebywało w szpitalu. Na Haiti ogłoszono w niedzielę trzydniową żałobę.

Mer miasta Milot Wesner Joseph powiedział lokalnej rozgłośni radiowej, że władze dopiero po tragedii ustaliły, iż miejscowy DJ zorganizował tam w sobotę wydarzenie, na które zapraszał ludzi za pośrednictwem platformy TikTok.

Na nagraniach zamieszczonych w mediach społecznościowych widać, jak przed wydarzeniem setki młodych osób wspinają na wzgórze. Niektórzy wjeżdżali konno.

Twierdza, zbudowana na początku XIX wieku na szczycie wzgórza niedaleko miasta Milot na północy Haiti, od 1982 roku znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO i jest jedną z najpopularniejszych atrakcji turystycznych kraju.

Haiti, zmagające się z powszechną przemocą gangów, było miejscem wielu katastrof w ostatnich latach, m.in. eksplozji zbiornika paliwa w 2024 roku, w której zginęły 24 osoby, podobnego wypadku w 2021 roku, gdy zginęło 90 osób oraz w tym samym roku trzęsienia ziemi, w którym życie straciło ok. 2 tys. osób.

