Panika w Cytadeli La Ferriere na Haiti. Nie żyje kilkadziesiąt osób

Co najmniej 30 osób zginęło w sobotę w panice w północnym Haiti w Cytadeli La Ferriere, twierdzy z początku XIX wieku, która jest jedną z najpopularniejszych atrakcji turystycznych w kraju - poinformowały lokalne władze.

Zdjęcie przedstawia fragment mapy Haiti z zaznaczonym obszarem oraz zbliżenie na zabytkową Cytadelę Laferriere.
Jean Genri Petit, szef obrony cywilnej w Departamencie Północnym Haiti, zakomunikował, że w sobotę Cytadela Laferriere wypełniona była studentami i turystami. Przybyli tam, aby wziąć udział w dorocznych obchodach wpisu tego obiektu na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Panika wybuchła przy wejściu na teren twierdzy, ale nie wiadomo, co było jej powodem. Sytuację dodatkowo pogorszył ulewny deszcz. Według lokalnych władz zginęło 30 osób, lecz liczba ofiar śmiertelnych może się zwiększyć.

 

Haiti, zmagające się z powszechną przemocą gangów, było miejsce wielu katastrof w ostatnich latach, m.in. eksplozji zbiornika paliwa w 2024 roku, w której zginęły 24 osoby, podobnego wypadku w 2021 roku, gdy zginęło 90 osób oraz w tym samym roku trzęsienia ziemi, w którym zginęło około 2 tys. osób.

 

Twierdza Citadelle La Ferriere położona jest na północy Haiti w pobliżu miasta Milot. Forteca została wzniesiona w 1820 roku. Jej budowa trwała 15 lat i pochłonęła życie wielu robotników. mJej grube na cztery i wysokie na 40 metrów mury miały stanowić niezdobytą dla wojsk francuskich fortecę. W 1982 roku Citadelle La Ferriere  została wpisana na listę UNESCO.

 

Artur Pokorski / wka / polsatnews.pl
