Jean Genri Petit, szef obrony cywilnej w Departamencie Północnym Haiti, zakomunikował, że w sobotę Cytadela Laferriere wypełniona była studentami i turystami. Przybyli tam, aby wziąć udział w dorocznych obchodach wpisu tego obiektu na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Haiti. Cytadela La Ferriere miejscem wybuchu paniki. Bilans ofiar to 30 osób

Panika wybuchła przy wejściu na teren twierdzy, ale nie wiadomo, co było jej powodem. Sytuację dodatkowo pogorszył ulewny deszcz. Według lokalnych władz zginęło 30 osób, lecz liczba ofiar śmiertelnych może się zwiększyć.

ZOBACZ: Fiasko rozmów pokojowych USA-Iran. J.D. Vance wraca do Waszyngtonu. "Zła wiadomość"

Haiti, zmagające się z powszechną przemocą gangów, było miejsce wielu katastrof w ostatnich latach, m.in. eksplozji zbiornika paliwa w 2024 roku, w której zginęły 24 osoby, podobnego wypadku w 2021 roku, gdy zginęło 90 osób oraz w tym samym roku trzęsienia ziemi, w którym zginęło około 2 tys. osób.

Twierdza Citadelle La Ferriere położona jest na północy Haiti w pobliżu miasta Milot. Forteca została wzniesiona w 1820 roku. Jej budowa trwała 15 lat i pochłonęła życie wielu robotników. mJej grube na cztery i wysokie na 40 metrów mury miały stanowić niezdobytą dla wojsk francuskich fortecę. W 1982 roku Citadelle La Ferriere została wpisana na listę UNESCO.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni