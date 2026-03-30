Szczegóły tego tragicznego zdarzenia opisuje "The Haitian Times". Jak czytamy, atak zainicjowany przez grupę przestępczą Gran Grif rozpoczął się w sobotę, przy czym akty przemocy obserwowalne były przez resztę weekendu oraz w poniedziałek. W związku z tym nie wyklucza się, że liczba ofiar nadal będzie rosła.

Zgodnie z informacjami agencji Reutera, która powołuje się na szefa organizacji praw cżłowieka, do tej pory zginęło ponad 70 osób. "The Haitian Times" informuje dodatkowo, że kolejne 30 osób odniosło obrażenia, natomiast około 50 domów zostały spalonych.

Uzbrojeni napastnicy zaatakowali w dzielnicy Jean-Denis, część miejscowości Petite-Riviere, położoną w departamencie Artibonite w zachodniej części kraju. Zdarzenie to wywołało ogromną falę paniki. Jak opisują świadkowie, w jednej rodzinie zginęło trzech braci. W innym przypadku śmierć poniosło trzech kuzynów.

Gang przestępczy zaatakował na Haiti. Dziesiątki rannych i zabitych

Domy były palone, natomiast dzielnice z godziny na godzinę się wyludniały, gdyż atakowani cywile próbowali uciekać. Sytuacja miała się na chwilę uspokoić, gdy na miejsce przybyły służby, jednak po odejściu funkcjonariuszy agresorzy wrócili i kontynuowali atak. Z uwagi na to ich działania trwały aż do poniedziałku, a liczba ofiar śmiertelnych nadal rosła.

Niewykluczone, że znajdowane będą kolejne zwłoki. Zdaniem "The Haitian Times" ostatecznie tragiczny bilans może sięgnąć nawet 100 osób. Gazeta podkreśla, że władze Haiti do tej pory nie podjęły wystarczającej reakcji w sprawie ataku. Mieszkańcy regionu mieli ponadto krytykować - jak opisywali - opóźnioną i niewystarczającą reakcję policji, twierdząc, że sami muszą się bronić.

Policyjne komunikaty nie są aktualizowane na bieżąco i do poniedziałku wskazywały, że zginęło 16 osób.

- Czy to rządowy plan, by gangi mogły masakrować ludzi w Artibonite według własnej woli? - pytała jedna z kobiet, świadek zdarzenia. - Czuję się bardzo zdruzgotana. Dziewięciu naszych krewnych zginęło w jedną noc, w tym pięciu w jednym domu i czterech w innym. Jeszcze nie odebraliśmy znaku życia od wielu innych, których nie możemy odnaleźć. Nie wiemy, czy żyją, czy się ukrywają - mówiła.

W Artibonite, niegdyś uchodzącym za stosunkowo stabilny i bezpieczny rejon, obserwowalny jest wzrost aktywności gangów przestępczych. Grupy te zaostrzyły kontrolę nad kluczowymi trasami, zakłócając szlaki zaopatrzenia w żywność i zmuszając część mieszkańców do wyprowadzki. W wielu przypadkach reakcja lokalnych służb nie jest wystarczająca.

Wzrost przemocy w całym kraju obserwowalny jest od około roku. Według danych ONZ, w starciach z udziałem gangów, sił bezpieczeństwa i grup samozwańczych między marcem 2025 roku a styczniem 2026 roku zginęło ponad 5 500 osób. W listopadzie 2024 roku w ataku tego samego gangu w mieście Pont-Sonde zginęło co najmniej 115 osób, a 50 zostało rannych. Najnowszy atak potęguje obawy o to, że przestępcy mogą stawać się coraz bardziej brutalni i nieobliczalni.

Wojny gangów, obok trudnej sytuacji gospodarczej, pozostają najpoważniejszym problemem na Haiti, które jest najbiedniejszym państwem na półkuli zachodniej.

