Szansa na pokój na Bliskim Wschodzie. Trump potwierdził wznowienie rozmów

Według Donalda Trumpa przedstawiciele Iranu skontaktowali się w poniedziałek z USA w celu wznowienia rozmów pokojowych. - Bardzo chcieliby zawrzeć umowę - skomentował prezydent USA.

Według amerykańskiego przywódcy przyczyną fiaska sobotnich rozmów w Islamabadzie była kwestia irańskiego programu nuklearnego.



- Iran nigdy nie będzie miał broni jądrowej. Zgodziliśmy się na wiele rzeczy, ale oni się na to nie zgodzili i myślę, że się na to zgodzą. Jestem tego prawie pewien. Właściwie, jestem tego pewien. Jeśli się nie zgodzą, nie będzie porozumienia. Nigdy nie będzie porozumienia - powiedział Donald Trump cytowany przez CNN.

USA zablokowały cieśninę Ormuz. Trump: Iran chce wznowić rozmowy pokojowe

Nawiązanie kontaktu potwierdzają źródła stacji i agencji Reutera w Białym Domu. "Stany Zjednoczone i Iran utrzymują współpracę i poczyniono postępy w staraniach o osiągnięcie porozumienia" - przekazał pracownik amerykańskiej administracji, twierdząc, że dotąd nie ustalono terminu kolejnych rozmów.



W poniedziałek o godzinie 16:00 czasu polskiego zaczęła obowiązywać amerykańska blokada morska cieśniny Ormuz, Zatoki Osmańskiej i części Morza Arabskiego. Amerykańskie wojsko udziela zgód tankowcom, co ma przywrócić stabilną wymianę handlową.

Blokadą objęte są statki irańskie. Donald Trump zagroził, że niewielkie okręty, które według niego są jedynym, co pozostało z irańskiej floty, zostaną zniszczone, jeśli tylko zbliżą się do blokady.



"Jeśli którykolwiek z tych statków choćby zbliży się do naszej blokady, zostanie błyskawicznie wyeliminowany z użyciem tych samych śmiercionośnych systemów, których używaliśmy wobec łodzi dilerów narkotyków na morzu" - zapowiedział Donald Trump za pośrednictwem platformy społecznościowej Truth Social.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni