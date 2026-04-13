Amerykanie zablokowali cieśninę Ormuz. Trump grozi "błyskawiczną eliminacją"

"Jeśli którykolwiek z tych statków choćby zbliży się do naszej blokady, zostanie błyskawicznie wyeliminowany z użyciem tych samych śmiercionośnych systemów, których używaliśmy wobec łodzi dilerów narkotyków na morzu" - zapowiedział Donald Trump za pośrednictwem Truth Social.

Groźba Trumpa dotyczy statków, które Amerykanie nazywają "szybkimi statkami szturmowymi". Według prezydenta USA są to jedyne okręty, jakie pozostały do dyspozycji Teheranu.



"Marynarka wojenna Iranu leży na dnie morza, całkowicie zniszczona - 158 okrętów. Nie zniszczyliśmy jedynie niewielkiej liczbę, jak to nazywają, 'szybkich okrętów szturmowych', ponieważ nie uważaliśmy ich za duże zagrożenie" - przekazał Trump.

Blokada morska USA na Bliskim Wschodzie. Donald Trump grozi

Amerykańska blokada morska zaczęła obowiązywać o godzinie 16:00 czasu polskiego. Oprócz cieśniny Ormuz obejmuje także Zatokę Osmańską i część Morza Arabskiego. Wody te będą dostępne tylko dla statków, które otrzymają wcześniej zgodę USA na przepłynięcie.

W praktyce blokada oznacza, że Amerykanie nadzorują tranzyt i mają zapewniać bezpieczeństwo tankowcom i statkom handlowym niezwiązanym z Iranem. Według komunikatu Centralnego Dowództwa USA każdy statek, który wpłynie na objęte blokadą wody bez zezwolenia, zostanie przechwycony lub zawrócony.

Fiasko rozmów pokojowych Stanów Zjednoczonych i Iranu

Decyzję o wprowadzeniu blokady morskiej na Bliskim Wschodzie Donald Trump podjął po fiasku pierwszego etapu rozmów pokojowych z Iranem. W sobotę w Islamabadzie z delegację irańską spotkał się wiceprezydent USA J.D. Vance.



Negocjacje zostały zakończone bez osiągnięcia porozumienia ani zatwierdzenia planów organizacji kolejnego spotkania na najwyższym szczeblu dyplomatycznym. Zawieszenie broni w wojnie rozpoczętej amerykańsko-izraelskimi atakami na Iran obowiązuje do 22 kwietnia.



