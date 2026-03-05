B-52 został zaprojektowany przez Boeinga jako platforma do przenoszenia broni jądrowej nad terytorium Związku Radzieckiego. W ciągu lat produkcji powstały 744 egzemplarze w różnych wariantach. Mimo upływu blisko 70 lat od wejścia do służby, Pentagon nie planuje emerytury dla tego "latającego dinozaura" - według aktualnych założeń samolot ma operować co najmniej do 2050 roku.

Kluczem do sukcesu B-52 jest jego ogromny udźwig oraz zasięg. Może pokonać do 14 tysięcy kilometrów bez lądowania, przenosząc w swoich komorach i na pylonach podskrzydłowych do 31 ton uzbrojenia. Pięcioosobowa załoga ma do dyspozycji szeroki wachlarz środków rażenia: od tradycyjnych bomb grawitacyjnych, przez pociski manewrujące, aż po nowoczesną amunicję precyzyjną typu JDAM.

Atak na Iran. Od Wietnamu po operację "Epicka furia"

Historia bojowa B-52 to niemal kompletny katalog konfliktów zbrojnych ostatniego półwiecza. Maszyna zyskała miano legendy podczas wojny w Wietnamie (operacja Linebacker), a później potwierdziła swoją skuteczność w: wojnie w Zatoce Perskiej, na Bałkanach, Afganistanie i Iraku.

Obecne zaangażowanie w działania przeciwko Iranowi pokazuje, że B-52 wciąż jest preferowanym narzędziem w sytuacjach wymagających "masywnego uderzenia".

Pentagon często używa porównania do narzędzi chirurgicznych: o ile najnowsze bombowce B-2 Spirit i B-21 Raider to precyzyjne "skalpele" zdolne do skrytego przenikania obrony wroga, o tyle B-52 pozostaje ciężkim "młotem", zdolnym do zrównania z ziemią rozległych celów powierzchniowych.

Warto dodać, że B-52 trwale zapisał się również w popkulturze. Jego charakterystyczna sylwetka stała się centralnym punktem satyrycznego filmu "Dr Strangelove" Stanleya Kubricka, a jeden z egzemplarzy jest dumnie eksponowany w Narodowym Muzeum Sił Powietrznych USA, przypominając o roli, jaką ta maszyna odegrała w kształtowaniu powojennego świata.

