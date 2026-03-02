"Przerwa w dostępnie do internetu w Iranie przekroczyła 48 godzin" - poinformował serwis NetBlocks, wskazując, że 90-milionowa populacja straciła możliwość łączności ze światem.

O sytuacji informowała w niedzielę w rozmowie z Interią mieszkająca w Polsce Iranka Reyhane. Jak relacjonowała, sieć została całkowicie odcięta, a kontakt wielokrotnie nie jest możliwy także przez telefon, w związku z nieprawidłowo funkcjonującymi połączeniami.

Iran odcięty od sieci. Obywatele stracili dostęp do internetu

O problemach z dostępem do internetu informowano już w sobotę w trakcie ataku. "Dane sieciowe pokazują, że Iran znajduje się obecnie w stanie niemal całkowitego odcięcia od internetu" - informował NetBlocks krótko po godz. 10:00 czasu polskiego.

Serwis wskazywał, że taktyka ta stosowana jest przez władze w celu tuszowania naruszeń praw człowieka. Przypominał, że podobne działania odnotowano również w czasie eskalacji konfliktu w ubiegłym roku. Dostęp sieciowy, głównie do mediów społecznościowych, blokowany był także w trakcie protestów.

Od soboty na Bliskim Wschodzie trwają działania zbrojne wynikające z ataku przeprowadzonego na Iran przez USA i Izrael. Teheran podjął działania odwetowe, uderzając m.in. w Tel Awiwie oraz w rozmieszczone w regionie amerykańskie bazy wojskowe. Konflikt rozprzestrzenia się na kolejne kraje, m.in. Liban. W wyniku ataku w stolicy Iranu w sobotę zginął duchowy przywódca kraju, ajatollah Ali Chamenei.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Amerykańskie myśliwce rozbiły się w Kuwejcie

Ministerstwo Obrony Kuwejtu poinformowało, że w poniedziałek rano rozbiło się kilka amerykańskich samolotów bojowych, jednak wszystkie załogi zostały uratowane.

Rzecznik resortu obrony Kuwejtu wyjaśnił, że władze natychmiast rozpoczęły procedury poszukiwawczo-ratownicze, a załogi zostały ewakuowane i przewiezione do szpitala w celu sprawdzenia ich stanu zdrowia i zapewnienia im niezbędnej opieki medycznej.

Urzędnik zaznaczył, że ich stan jest stabilny. Dodał, że okoliczności incydentu zostały bezpośrednio uzgodnione z Amerykanami i podjęto wspólne środki techniczne. Podkreślił, że władze prowadzą dochodzenie mające na celu ustalenie przyczyn wypadku.

