Były wiceminister obrony Rosji zatrzymany. Moskwa prowadzi dochodzenie

- Były pierwszy wiceminister obrony Federacji Rosyjskiej Rusłan Calikow został zatrzymany. Kwestia wyboru środka zapobiegawczego dla niego jest obecnie rozpatrywana - przekazała przedstawicielka Komitetu Śledczego Rosji Swietłana Pietrenko, cytowana przez agencję TASS.

Jak wyjaśniła, przeciwko politykowi toczy się postępowanie karne związane z utworzeniem organizacji przestępczej, która w latach 2017-2024 miała dopuszczać się m.in. defraudacji środków z budżetu, paserstwa i korupcji. Łącznie mowa o ponad 15 przypadkach przestępstw.

Rusłan Calikow zatrzymany. Śledztwo przeciw byłemu wiceministrowi obrony Rosji

Rosyjskie media propagandowe podają, że dowody przeciwko Calikowowi zgromadzone zostały przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa (FSB), Wydział Śledczy oraz Ministerstwo spraw wewnętrznych. Politykowi może grozić kara pozbawienia wolności do lat 20.

Rusłan Calikow pełnił funkcję zastępcy ministra obrony w czasie kadencji Siergieja Szojgu. Został zdymisjonowany przez Władimira Putina w czerwcu 2024 r. - zaledwie miesiąc po odwołaniu samego Szojgu.

W kwietniu 2024 r. zatrzymany został inny wiceminister obrony, Timur Iwanow. Zarzucono mu m.in. defraudację środków państwowych i przyjmowanie łapówek o wartości ponad 1,3 mld rubli. Polityk został skazany na 13 lat pozbawienia wolności.

W związku z agresją Rosji na Ukrainę, Calikow został wpisany na listę sankcyjną Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

W 2022 r. własne śledztwo w sprawie Rusłana Calikowa prowadził zespół byłego rosyjskiego opozycjonisty, Aleksieja Nawalnego - Fundacja Walki z Korupcją. Ustalono, ze rodzina pierwszego wiceministra obrony jest w posiadaniu nieruchomości wartych ponad 4 mld rubli.

W czwartek poinformowano też, że Wojskowy Sąd Garnizonu w Woroneżu skazał byłego zastępcę dowódcy Leningradzkiego Okręgu Wojskowego Walerego Muminjanowa na 10 lat więzienia. Oskarżony był o przyjęcie łapówki za zawarcie umów dotyczących szycia i prania mundurów wojskowych.

Wkrótce więcej informacji.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni