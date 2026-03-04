"Otchłań chaosu". Rosja o sytuacji na Bliskim Wschodzie

W swojej wypowiedzi rzeczniczka rosyjskiego MSZ uznała, że "zagrożenie ze strony Iranu", na które wskazywały władze w Tel Awiwie i w Waszyngtonie, było "jedynie pretekstem do realizacji długo pielęgnowanego planu brutalnego obalenia porządku konstytucyjnego w Iranie".

Rosja. Marija Zacharowa: USA i Izrael pogrążają Bliski Wschód

- USA i Izrael pogrążają Bliski Wschód coraz głębiej w otchłań chaosu. (...) Widzimy i wierzę, że wszyscy teraz rozumieją, że w regionie rozwija się bezprecedensowa eskalacja - mówiła Marija Zacharowa.

Działania Izraela i Stanów Zjednoczonych nazwała "nieopowiedzianymi i lekkomyślnymi". Zwróciła uwagę na cele uderzeń.

- Irańskie obiekty nuklearne ponownie są atakowane, co nie tylko szkodzi globalnemu reżimowi nierozprzestrzeniania broni, ale także niesie ze sobą poważne zagrożenia radiologiczne - oceniła.

Amerykańsko-izraelska ofensywa w dużej mierze skupia się na eliminowaniu członków irańskiego reżimu. Władze w Teheranie potwierdziły w niedzielę śmierć najwyższego przywódcy kraju Alego Chameneiego, szefa Gwardii Rewolucyjnej (IRGC) Mohammada Pakpura i doradcy ds. bezpieczeństwa Alego Szamchaniego.

Strona rosyjska jest jednak przekonana, że irańskie władze kontrolują sytuację polityczną w kraju, a to - jak uważa Zacharowa - "zapobiega chaosowi, próżni władzy i kryzysowi humanitarnemu".

Zacharowa podkreśliła, że Rosja "stanowczo wzywa" strony konfliktu do porozumienia i odstąpienia od użycia siły.

Atak na Iran. Sytuacja na Bliskim Wschodzie

W sobotę Izrael i USA rozpoczęły naloty na Iran, zabijając m.in. najwyższego przywódcę tego państwa Alego Chameneia. Teheran w odpowiedzi zaatakował Izrael i kilka państw Zatoki Perskiej, uderzając zarówno w położone tam amerykańskie bazy, jak i w obiekty cywilne.

Amerykanie poinformowali w środę, że do tej pory uderzyli w około 2 tys. irańskich celów.

Armia izraelska ostrzegła we wtorek, że "przedstawiciele terrorystycznego reżimu irańskiego znajdujący się wciąż w Libanie" powinni natychmiast opuścić ten kraj, bo inaczej "grozi im, że staną się celem". Siły Obronne Izraela dały im na to 24 godziny.

W odpowiedzi Iran zagroził w środę uderzeniami w ambasady Izraela "na całym świecie", jeśli zostanie zaatakowana irańska ambasada w stolicy Libanu - Bejrucie.

